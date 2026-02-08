Ouvir
Tensão na Venezuela

Venezuela liberta políticos da oposição e aliados próximos de Corina Machado

08 fev, 2026 - 22:38 • Catarina Magalhães, com Reuters

"Meus irmãos, meus camaradas de armas, depois de tantos meses de rapto e injustiça, hoje podem abraçar as vossas famílias", celebra Corina Machado após a notícia da libertação de 30 presos políticos neste domingo na Venezuela. "Como anseio trabalharmos juntos pela Venezuela que sonhamos há anos."

Um opositor próximo da Nobel da Paz María Corina Machado, Juan Pablo Guanipa, foi libertado este domingo na Venezuela, um mês após a Presidente interina Delcy Rodrígues anunciar um processo de libertação de presos políticos

O advogado e coordenador político da oposição, Perkins Rocha, também foi solto, anunciaram este domingo as famílias em comunicados separados.

Sob a proposta de “lei de amnistia”, a Presidente interina libertou outros 28 políticos neste domingo, segundo o grupo de direitos humanos Foro Penal.

A organização já tinha confirmado anteriormente que 383 prisioneiros políticos tinham sido libertados desde que o governo venezuelano anunciou, a 8 de Janeiro, que iria iniciar uma nova série de libertações.

Guanipa e Rocha são aliados próximos da vencedora do Prémio Nobel da Paz e líder da oposição, detidos no ano passado por acusações de terrorismo e crimes relacionados.

Juan Pablo Guanipa foi presa a 23 de maio de 2025 e Perkins Rocha a 27 de agosto de 2024.

No início deste mês, a família de Guanipa disse ter conseguido vê-lo pessoalmente pela primeira vez em meses e que este se encontrava em boas condições físicas.

Já Rocha esteve detido sem contacto regular com familiares ou com a sua defesa legal, segundo queixas da família.

“Dez meses escondido e quase nove meses detido aqui”, disse Guanipa no domingo, após ser libertado. “Há muito para falar sobre o presente e o futuro da Venezuela, sempre com a verdade em primeiro plano.”

"Liberdade para todos"

Em reação, Machado celebrou este domingo estas libertações numa publicação na rede social X (antigo Twitter), apelando à libertação de todos os prisioneiros políticos.

"Meus irmãos, meus camaradas de armas, depois de tantos meses de rapto e injustiça, hoje podem abraçar as vossas famílias. Como anseio trabalharmos juntos pela Venezuela que sonhamos há anos e que agora estamos tão perto de construir", lê-se.

Corina escreveu a mensagem com "todo o coração" para os prisioneiros libertados este domingo e prometeu "não descansar" até libertar todos os implicados.

"Não descansaremos até que cada um dos presos políticos seja libertado e até que todos regressem a casa", apelou.

Contudo, o governo não forneceu uma lista oficial do número de prisioneiros a libertar nem revelou as suas identidades.

Delcy Rodríguez tomou posse após os EUA terem capturado e deposto o líder venezuelano Nicolás Maduro a 3 de janeiro deste ano.

As autoridades venezuelanas têm vindo a libertar prisioneiros políticos e a cumprir exigências dos EUA relativas a acordos petrolíferos desde a captura de Maduro.

