Venezuela liberta políticos da oposição e aliados próximos de Corina Machado

Um opositor próximo da Nobel da Paz María Corina Machado, Juan Pablo Guanipa, foi libertado este domingo na Venezuela, um mês após a Presidente interina Delcy Rodrígues anunciar um processo de libertação de presos políticos

O advogado e coordenador político da oposição, Perkins Rocha, também foi solto, anunciaram este domingo as famílias em comunicados separados.

Sob a proposta de “lei de amnistia”, a Presidente interina libertou outros 28 políticos neste domingo, segundo o grupo de direitos humanos Foro Penal.



A organização já tinha confirmado anteriormente que 383 prisioneiros políticos tinham sido libertados desde que o governo venezuelano anunciou, a 8 de Janeiro, que iria iniciar uma nova série de libertações.



Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Guanipa e Rocha são aliados próximos da vencedora do Prémio Nobel da Paz e líder da oposição, detidos no ano passado por acusações de terrorismo e crimes relacionados.

Juan Pablo Guanipa foi presa a 23 de maio de 2025 e Perkins Rocha a 27 de agosto de 2024.

No início deste mês, a família de Guanipa disse ter conseguido vê-lo pessoalmente pela primeira vez em meses e que este se encontrava em boas condições físicas.

Já Rocha esteve detido sem contacto regular com familiares ou com a sua defesa legal, segundo queixas da família.

“Dez meses escondido e quase nove meses detido aqui”, disse Guanipa no domingo, após ser libertado. “Há muito para falar sobre o presente e o futuro da Venezuela, sempre com a verdade em primeiro plano.”

"Liberdade para todos"

Em reação, Machado celebrou este domingo estas libertações numa publicação na rede social X (antigo Twitter), apelando à libertação de todos os prisioneiros políticos.