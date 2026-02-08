Venezuela liberta políticos da oposição e aliados próximos de Corina Machado

08 fev, 2026 - 22:38 • Catarina Magalhães, com Reuters
Um opositor próximo da Nobel da Paz María Corina Machado, Juan Pablo Guanipa, foi libertado este domingo na Venezuela, um mês após a Presidente interina Delcy Rodrígues anunciar um processo de libertação de presos políticos
O advogado e coordenador político da oposição, Perkins Rocha, também foi solto, anunciaram este domingo as famílias em comunicados separados.
Sob a proposta de “lei de amnistia”, a Presidente interina libertou outros 28 políticos neste domingo, segundo o grupo de direitos humanos Foro Penal.
A organização já tinha confirmado anteriormente que 383 prisioneiros políticos tinham sido libertados desde que o governo venezuelano anunciou, a 8 de Janeiro, que iria iniciar uma nova série de libertações.
Guanipa e Rocha são aliados próximos da vencedora do Prémio Nobel da Paz e líder da oposição, detidos no ano passado por acusações de terrorismo e crimes relacionados.
Juan Pablo Guanipa foi presa a 23 de maio de 2025 e Perkins Rocha a 27 de agosto de 2024.
No início deste mês, a família de Guanipa disse ter conseguido vê-lo pessoalmente pela primeira vez em meses e que este se encontrava em boas condições físicas.
Já Rocha esteve detido sem contacto regular com familiares ou com a sua defesa legal, segundo queixas da família.
“Dez meses escondido e quase nove meses detido aqui”, disse Guanipa no domingo, após ser libertado. “Há muito para falar sobre o presente e o futuro da Venezuela, sempre com a verdade em primeiro plano.”
Em reação, Machado celebrou este domingo estas libertações numa publicação na rede social X (antigo Twitter), apelando à libertação de todos os prisioneiros políticos.
"Meus irmãos, meus camaradas de armas, depois de tantos meses de rapto e injustiça, hoje podem abraçar as vossas famílias. Como anseio trabalharmos juntos pela Venezuela que sonhamos há anos e que agora estamos tão perto de construir", lê-se.
Corina escreveu a mensagem com "todo o coração" para os prisioneiros libertados este domingo e prometeu "não descansar" até libertar todos os implicados.
"Não descansaremos até que cada um dos presos políticos seja libertado e até que todos regressem a casa", apelou.
Contudo, o governo não forneceu uma lista oficial do número de prisioneiros a libertar nem revelou as suas identidades.
Delcy Rodríguez tomou posse após os EUA terem capturado e deposto o líder venezuelano Nicolás Maduro a 3 de janeiro deste ano.
As autoridades venezuelanas têm vindo a libertar prisioneiros políticos e a cumprir exigências dos EUA relativas a acordos petrolíferos desde a captura de Maduro.
