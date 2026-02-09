Air Canada suspende voos para Cuba devido à escassez de combustível

A Air Canada anunciou esta segunda-feira a suspensão das ligações aéreas com Cuba, depois de o país ter alertado para a iminente rutura de combustível de aviação. A transportadora canadiana indicou que, a partir de terça-feira, o jet fuel não deverá estar disponível de forma comercial nos aeroportos cubanos.

De acordo com um aviso aos pilotos divulgado no domingo à noite, a escassez deverá prolongar-se entre 10 de fevereiro e 11 de março. O comunicado surge apenas dois dias depois de as autoridades cubanas terem garantido que o plano de racionamento de combustível anunciado na sexta-feira não teria impacto imediato no tráfego aéreo.

A Corporação da Aviação Cubana publicou uma breve nota na manhã de segunda-feira, sem referência à falta de combustível ou a cancelamentos de voos. “Continuamos a trabalhar incansavelmente para garantir a segurança, a fluidez e a ordem do espaço aéreo, apoiando as operações das companhias aéreas e assegurando que a aviação em Cuba mantém os níveis de fiabilidade que nos caracterizam.”

A escassez de combustível está ligada ao reforço das medidas dos Estados Unidos para travar o fornecimento de petróleo venezuelano, do qual Cuba depende historicamente para o sector da aviação.

Face às restrições, a companhia espanhola Air Europa anunciou que passará a fazer escalas técnicas para reabastecimento em Santo Domingo, na República Dominicana, nos voos entre Madrid e Havana. Situações semelhantes já levaram outras transportadoras a abastecer em países vizinhos como Panamá, Bahamas ou Estados Unidos.

A Air Canada adiantou que irá operar voos vazios nos próximos dias para trazer de volta cerca de 3.000 passageiros retidos em Cuba.

Também a WestJet iniciou uma redução gradual das operações em Cuba, com alguns voos destinados a apoiar o regresso de clientes ao Canadá.