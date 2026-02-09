Caso Epstein. Carlos III pronto para ajudar a polícia a investigar o irmão André

09 fev, 2026 - 19:35 • Ana Kotowicz
O rei Carlos III "está preocupado" com as alegações que continuam a surgir sobre o seu irmão André e que o ligam a Jeffrey Epstein, predador sexual condenado e que morreu na prisão em 2019. Segundo o Palácio de Buckingham, o monarca britânico "está disponível" para ajudar na investigação policial, se assim lhe for solicitado.
“O rei deixou claro, em palavras e através de ações sem precedentes, a sua profunda preocupação com as alegações que continuam a surgir relativamente à conduta do sr. Mountbatten-Windsor”, afirmou o Palácio, segundo avança a imprensa britânica.
A 30 de outubro passado, o Palácio de Buckingham anunciou que André deixaria de ostentar o título real de príncipe, passando a ser tratado oficialmente por Andrew Mountbatten-Windsor. Quinze dias antes, e depois de uma conversa com o rei, o ainda príncipe André anunciou que deixaria de usar o título de Duque de Iorque.
A semana passada, Andrew deixou o Chalé Real de Windsor (Royal Lodge), a sua residência oficial desde 2004, e mudou-se para a propriedade de Sandringham, em Norfolk, que pertence ao rei. Será Carlos III a suportar os custos da nova residência do irmão.
As mais recentes suspeitas sobre André estão a ser investigadas pela Polícia do Vale do Tamisa. E embora as autoridades policiais não tenham tentado obter esclarecimentos junto da família real, Carlos III, com este comunicado, mostra que está absolutamente disponível para os dar.
“Embora as alegações específicas em causa caibam ao sr. Mountbatten-Windsor esclarecer, se formos contactados pela Polícia do Vale do Tamisa, estamos prontos para os apoiar, como seria de esperar", lê-se no comunicado, que volta a referir que para o monarca o mais importante são as vítimas da rede de abusos e exploração sexual de Jeffrey Epstein.
“Como já foi referido anteriormente, os pensamentos e a solidariedade de Suas Majestades estiveram e continuam a estar com as vítimas de quaisquer e todas as formas de abuso”, termina a nota oficial.
As autoridades estão a investigar alegações de que André Mountbatten-Windsor partilhou documentos confidenciais com Jeffrey Epstein enquanto exercia funções como enviado comercial do Reino Unido.
