Consumidores de cafeína apresentam risco 18% inferior de desenvolver demência

O café é uma das bebidas preferidas dos portugueses. Bica, simbalino, italiana ou cheia, beber algumas chávenas de café ou chá com cafeína todos os dias pode ajudar, ainda que de forma modesta, a preservar as capacidades cognitivas e a prevenir a demência, segundo um estudo divulgado esta segunda-feira.

As pessoas com o consumo diário mais elevado de café com cafeína apresentaram um risco 18% inferior de desenvolver demência em comparação com aquelas com o consumo mais baixo, de acordo com uma investigação baseada em respostas a questionários de 132 mil adultos nos Estados Unidos, acompanhados ao longo de quatro décadas.

O estudo, publicado na revista JAMA, concluiu também que os participantes com maior ingestão registaram uma taxa inferior — em quase dois pontos percentuais — de problemas de memória ou de raciocínio auto-percepcionados face aos que consumiam menos.

Os resultados foram semelhantes no caso do chá com cafeína, mas não se verificaram com bebidas descafeinadas, referiram os investigadores.

Apesar de encorajadores, os resultados não provam que a cafeína ajude a proteger o cérebro, salientaram.

O impacto da cafeína, a existir, é reduzido, e há outras formas mais bem documentadas de proteger a função cognitiva com o envelhecimento, afirma em comunicado o investigador principal do estudo, o médico Daniel Wang, da Faculdade de Medicina de Harvard.

Entre os fatores de estilo de vida associados a um menor risco de demência contam-se a prática regular de exercício físico, uma alimentação saudável e um sono adequado, segundo investigações anteriores.

“O nosso estudo sugere que o consumo de café ou chá com cafeína pode ser uma peça desse puzzle”, afirmou Wang.

Os efeitos observados foram mais evidentes nos participantes que consumiam duas a três chávenas de café com cafeína ou uma a duas chávenas de chá com cafeína por dia, indicaram os investigadores.

De acordo com o estudo, financiado pelos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, os consumidores de café com cafeína apresentaram também melhor desempenho em alguns testes objetivos de função cognitiva.

Os autores sublinham que são necessários mais estudos para validar os fatores e os mecanismos responsáveis pelos resultados observados.

Referiram ainda que ingredientes bioativos presentes no café e no chá, como a cafeína e os polifenóis, têm sido apontados como potenciais agentes na redução da inflamação e dos danos nas células nervosas, ajudando a proteger contra o declínio cognitivo.

“Também comparámos pessoas com diferentes predisposições genéticas para desenvolver demência e observámos os mesmos resultados — o que significa que o café ou a cafeína são provavelmente igualmente benéficos para pessoas com risco genético elevado ou reduzido de desenvolver demência”, afirmou em comunicado a coautora do estudo, Yu Zhang, da Escola de Saúde Pública Harvard T.H. Chan.