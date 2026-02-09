Ouvir
EUA cedem comando de duas bases da NATO a oficiais europeus

09 fev, 2026 - 20:42 • Reuters

Os Estados Unidos vão transferir o comando de duas bases militares da NATO para oficiais europeus. A decisão faz parte de uma reestruturação mais ampla da Aliança Atlântica.

Os Estados Unidos vão ceder o comando de dois dos principais postos de chefia militar da NATO, situados em Nápoles (Itália) e Norfolk (Virgínia), a oficiais europeus, segundo fonte militar citada pela agência "Reuters" esta segunda-feira.

A medida enquadra-se nas exigências do Presidente norte-americano, Donald Trump, para que os aliados europeus assumam maiores responsabilidades na defesa colectiva, promovendo aquilo que a sua administração denomina como uma "NATO liderada pela Europa".

De acordo com a mesma fonte, que pediu anonimato, os dois comandos em causa são o Comando Conjunto Aliado de Nápoles e o Comando Conjunto de Norfolk, ambos atualmente sob chefia de almirantes dos Estados Unidos.

Apesar da cedência desses postos de topo, os Estados Unidos vão continuar a ter papel relevante, assumindo o controlo de três comandos de nível ligeiramente inferior, mas com grande impacto operacional: o Comando Aéreo Aliado, o Comando Marítimo Aliado e o Comando Terrestre Aliado, confirmaram duas fontes com conhecimento do processo.

Um responsável da NATO confirmou que os aliados concordaram com uma nova distribuição de responsabilidades entre os oficiais superiores da estrutura de comando da organização, dando “um papel mais destacado aos aliados europeus, incluindo os novos membros da NATO”.

A mesma fonte sublinhou que esta reorganização está ligada a “planos para futuras rotações” e que mais pormenores serão divulgados oportunamente.

As alterações na cadeia de comando da NATO foram inicialmente noticiadas pela publicação francesa "La Lettre" e pelo portal "Politico".

