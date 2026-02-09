Ghislaine Maxwell invocou a Quinta Emenda e não falou durante o depoimento

(Em atualização)

Da boca de Ghislaine Maxwell não saiu uma palavra, nesta segunda-feira, durante o seu aguardado depoimento nos Estados Unidos, onde se encontra a cumprir uma pena de 20 anos. Confirmou-se assim o que o seu advogado já tinha garantido, horas antes de a mulher — condenada por aliciar menores de idade que eram exploradas sexualmente por Jeffrey Epstein — comparecer no Congresso norte-americano.

A cúmplice do predador sexual, que morreu na cadeia, invocou a Quinta Emenda que, segundo a Constituição dos Estados Unidos, lhe permite ficar em silêncio para não se autoincriminar.

"Posso confirmar que a minha cliente invocará a Quinta Emenda", já tinha avisado o advogado David Oscar Markus, em declarações à BBC neste domingo.

O depoimento, à porta fechada, terminou pouco depois do início, durante cerca de dez minutos —das 15h20 às 15h33.

"Muito dececionante"

Já do lado de fora da sala de audiências, James Comer, o congressista republicano que é também presidente da Comissão de Supervisão da Câmara dos Representantes, falou com os jornalistas.

"Isso é obviamente muito dececionante. Tínhamos muitas perguntas para lhe fazer sobre os crimes que ela e Epstein cometeram, bem como perguntas sobre possíveis cúmplices", afirmou Comer, criticando o silêncio a que Maxwell se remeteu.

O objetivo do depoimento, argumentou, "é descobrir a verdade para o povo americano e fazer justiça às vítimas", frisando que "é para isso que serve esta investigação."

Maxwell não merece clemência

"Maxwell era uma pessoa muito má", disse ainda Comer aos jornalistas, dizendo que isso ficou claro depois de falar com as vítimas do caso Epstein. Por isso mesmo, considera não fazer qualquer sentido que a cúmplice de Epstein, "que cometeu muitos crimes", venha a ter direito a qualquer tipo de clemência.

De resto, considerou positivo que o Departamento da Justiça norte-americano esteja a permitir aos congressistas o acesso a todas as versões não editadas/rasuradas dos documentos. "Acho que finalmente vamos ter algumas respostas."

Esta decisão foi anunciada na passada semana e esta segunda-feira os arquivos Epstein puderam começar a ser consultados sem as parte censuradas, apenas pelos membros do Congresso.

Ghislaine "é um monstro"

Depois de James Comer, foram os congressistas democratas a falar com os jornalistas. "Ghislaine Maxwell é um monstro", disse o democrata James Walkinshaw, frase que foi repetida pela congressista Jasmine Crockett .

Ambos lamentaram que Maxwell tenha invocado a Quinta Emenda e James Walkinshaw questionou quem é que a cúmplice de Epstein "está a proteger" ao remeter-se ao silêncio. "Ela facilitou, auxiliou e escondeu os crimes de Epstein, participou desses crimes, foi a executora que ameaçou as vítimas e os sobreviventes desses crimes", argumentou o democrata.

Já Jasmine Crockett deixou um recado a Ghislaine. "Tenho uma notícia para si, senhora Maxwell: ainda não terminamos", disse, prometendo continuar a investigar o caso até identificar todos os culpados e associados aos crimes sexuais cometidos por Jeffrey Epstein.