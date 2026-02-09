Partido Trabalhista da Escócia pede demissão do primeiro-ministro britânico

09 fev, 2026 - 17:36
O líder do Partido Trabalhista da Escócia, Anas Sarwar, pediu esta segunda-feira a demissão do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.
Em mais uma onda de choque do caso Epstein e da nomeação de Peter Mandelson para embaixador em Washington.
“A distração tem que acabar e a liderança em Downing Street tem que mudar”, declarou Anas Sarwar, em conferência de imprensa.
Nas últimas 24 horas, o chefe de gabinete de Starmer, Morgan McSweeney, e o chefe da comunicação, Tim Allan, apresentaram ambos a demissão, numa aparente tentativa de permitir ao primeiro-ministro encerrar o caso Mandelson.
Ficheiros Epstein
Esta segunda-feira, o primeiro-ministro britânico fez uma declaração à sua equipa em Downing Street e afastou o cenário de demissão.
“Temos de provar que a polícia pode ser uma força do bem”, declarou Keir Starmer, citado pela agência Reuters.
Nas última horas, o chefe do Governo britânico recebeu mensagens de apoio de vários ministros e de alguns elementos do Partido Trabalhista.
A polícia britânica anunciou na semana passada a abertura de uma investigação formal a Peter Mandelson, antigo embaixador do Reino Unido nos Estados Unidos.
Em causa está alegada má conduta no exercício de funções públicas, na sequência da divulgação de milhões de documentos relacionados com Jeffrey Epstein.
Peter Mandelson foi nomeado pelo Governo de Keir Starmer.