09 fev, 2026 - 00:58 • Ricardo Vieira
O preso político luso-venezuelano Manuel Enrique Ferreira foi libertado no domingo pelas autoridades de Caracas.
A notícia foi confirmada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal, numa mensagem publicada nas redes sociais.
“Portugal saúda a libertação do luso-venezuelano Manuel Enrique Ferreira, detido desde julho de 2025”, refere o gabinete do ministro Paulo Rangel.
A diplomacia portuguesa “expressa profunda solidariedade à família neste reencontro tão aguardado”.
Portugal continuará a trabalhar pela libertação dos presos políticos detidos na Venezuela, garante o Ministério dos Negócios Estrangeiros.
Após a captura de Nicolás Maduro por forças especiais norte-americanas, o Governo venezuelano continua a libertar presos políticos.
Este domingo, deixou a prisão Juan Pablo Guanipa, um próximo da Nobel da Paz María Corina Machado.
O advogado e coordenador político da oposição, Perkins Rocha, também foi posto em liberdade.
Sob a proposta de “lei de amnistia”, a Presidente interina libertou outros 28 políticos neste domingo, segundo o grupo de direitos humanos Foro Penal.