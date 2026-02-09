Quinze mortos em derrocada de edifícios no Líbano

Quinze pessoas morreram na derrocada de dois edifícios residenciais na cidade libanesa de Trípoli, informou esta segunda-feira a Agência Nacional de Notícias do Líbano, citando o chefe da Defesa Civil.

A tragédia aconteceu no domingo e as operações de busca e salvamento terminaram esta segunda-feira.

O diretor-geral da Defesa Civil, Imad Khreiss, afirmou que as equipas de resgate conseguiram retirar oito pessoas dos escombros dos edifícios que ruíram no bairro de Bab al-Tabbaneh, no norte da cidade.



As autoridades tinham indicado no domingo que dois edifícios contíguos tinham desabado.

Abdel Hamid Karimeh, presidente do conselho municipal de Trípoli, disse não ser possível confirmar quantas pessoas permaneciam desaparecidas. Anteriormente, o responsável pelo serviço de resgate da Defesa Civil libanesa tinha referido que os dois edifícios albergavam 22 residentes.

Vários edifícios residenciais antigos colapsaram em Trípoli, a segunda maior cidade do Líbano, nas últimas semanas, expondo a degradação das infraestruturas e anos de negligência, segundo os meios de comunicação estatais, que citaram responsáveis municipais.

Após uma reunião, o Governo libanês anunciou que o conselho municipal da cidade deverá emitir uma decisão para evacuar 114 edifícios em risco de colapso num prazo não superior a um mês.

Será disponibilizado apoio habitacional temporário às famílias evacuadas por um período de um ano, afirmou o primeiro-ministro libanês, Nawaf Salam, na rede social X.

Karimeh explicou que o problema dos edifícios inseguros em Trípoli é antigo e resulta de vários fatores, incluindo infrações à construção, anos de desordem, fiscalização deficiente e falta de manutenção regular, em parte associada a leis restritivas de controlo de rendas que desincentivam os proprietários a investir em reparações.

Segundo o autarca, muitos edifícios da cidade têm entre 60 e 70 anos e ultrapassaram a sua vida útil estrutural sem a realização de manutenção essencial, o que aumenta o risco de colapso. O problema, acrescentou, excede a capacidade do município e dos residentes, sendo necessária uma intervenção direta do Estado.

As autoridades começaram a disponibilizar alojamento temporário às famílias deslocadas, enquanto o Comité Superior de Socorro do Líbano está a conceder subsídios de habitação por um período até três meses, indicou Karimeh.

Acrescentou ainda que organizações de solidariedade, o Ministério dos Assuntos Sociais e organizações internacionais estão a coordenar esforços para prestar assistência, com o objetivo de garantir um nível mínimo aceitável de apoio às famílias afetadas.