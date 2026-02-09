Ouvir
“Vamos continuar a matar a ideia de um Estado palestiniano”: Israel aprova novas medidas na Cisjordânia

09 fev, 2026 - 22:21 • Redação

Israel aprovou um conjunto de medidas que alteram profundamente o regime de propriedade e administração de terras na Cisjordânia ocupada. As decisões provocaram fortes reações palestinianas e internacionais, que as classificam como um passo rumo à anexação de facto.

O gabinete de segurança de Israel aprovou novas medidas para a Cisjordânia ocupada que visam reforçar o controlo israelita sobre leis de propriedade, planeamento urbano, licenciamento e fiscalização, facilitando a aquisição de terras por colonos judeus.

Entre as decisões está o levantamento de uma proibição com várias décadas sobre a venda direta de terras da Cisjordânia a judeus e a desclassificação de registos fundiários locais. Até agora, os colonos apenas podiam comprar imóveis através de empresas registadas em terrenos sob controlo do Estado israelita.

Foi ainda revogada a exigência de uma autorização especial para concluir transações imobiliárias, reduzindo mecanismos de supervisão destinados a prevenir fraudes. Um comité estatal será igualmente reativado para permitir compras “proactivas” de terrenos, com o objetivo declarado de garantir reservas de terras para colonatos no futuro.

Outras medidas incluem a transferência exclusiva para autoridades israelitas do licenciamento de construções em locais religiosos sensíveis e áreas adjacentes na cidade de Hebron, bem como novos poderes de fiscalização ambiental e arqueológica em zonas administradas pela Autoridade Palestiniana.

As decisões foram anunciadas pelo ministro das Finanças israelita, Bezalel Smotrich, que tem responsabilidades governamentais sobre a política de colonatos. “Vamos continuar a matar a ideia de um Estado palestiniano”, afirmou.

As medidas geraram uma onda de críticas. Os palestinianos alertam para um aumento da pressão sobre proprietários para venderem terrenos e para riscos acrescidos de falsificação e engano.

O presidente palestiniano, Mahmoud Abbas, classificou as decisões como “perigosas” e uma tentativa aberta de legalizar a expansão dos colonatos, a confiscação de terras e a demolição de propriedades palestinianas, inclusive em áreas sob administração palestiniana.

A organização israelita Peace Now advertiu que as alterações podem levar ao colapso da Autoridade Palestiniana e representam a imposição de uma anexação de facto, acusando o Governo de abrir caminho ao roubo em larga escala de terras na Cisjordânia.

Também a comunidade internacional reagiu. O Reino Unido afirmou que “condena firmemente” as medidas e apelou à sua reversão, considerando inaceitável qualquer alteração unilateral da geografia ou demografia palestiniana.

Ministros dos Negócios Estrangeiros de vários países árabes e muçulmanos denunciaram o que descrevem como uma aceleração da anexação ilegal e do deslocamento do povo palestiniano.

