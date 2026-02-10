Ouvir
Grupo assalta com explosivos carrinha de valores em plena autoestrada em Itália

10 fev, 2026 - 11:12 • João Pedro Quesado

Os assaltantes fizeram-se passar por polícia e bloquearam a carrinha com carros. A polícia italiana (Carabinieri) perseguiu os assaltantes depois do alerta.

Um grupo de homens armados assaltou na segunda-feira uma carrinha de valores em plena autoestrada no sul de Itália, fazendo-se passar por polícia para parar o trânsito. Dois homens foram detidos após a fuga.

O assalto aconteceu no sul de Itália, na autoestrada que liga as cidades de Lecce e Brindisi. As imagens publicadas nas redes sociais foram filmadas por Claudio Stefanazzi, deputado do Partido Democrático, que passava no local no momento, de acordo com o jornal Reppublica.

Os assaltantes recorreram a explosivos para aceder ao interior da carrinha de valores blindada — que bloquearam com veículos, incluindo um que se fazia passar por polícia — mas não terão tido sucesso. Puseram-se depois em fuga.

A polícia italiana (Carabinieri) perseguiu os assaltantes depois do alerta, conseguido deter dois no norte de Salento.

