Rússia atacou com 125 drones infraestrutura energética ucraniana

A Rússia atacou esta terça-feira a Ucrânia com 125 drones e provocou "danos substanciais" numa infraestrutura energética, disseram esta terça-feira as autoridades de Kiev.

Segundo as autoridades ucranianas, 110 das aeronaves teleguiadas russas de longo alcance foram intercetadas, mas 13 atingiram seis localizações diferentes, que não foram reveladas.

Contudo, a empresa privada do setor da energia DTEK anunciou em comunicado que uma das suas infraestruturas de produção ou distribuição sofreu "danos substanciais" e "a sua reparação vai requerer um extenso período".

As partes em conflito têm vindo há meses a atingir alvos semelhantes que provocam, de ambos os lados, interrupções no abastecimento de eletricidade ou gás às populações, algo agravado pelas temperaturas negativas que se fazem sentir na região.

Segundo a Amnistia Internacional (AI), a Ucrânia perdeu mais de metade da capacidade de produção e 80% do país foi afetado por cortes de energia de emergência.

Civis e funcionários daquela organização não governamental relataram que há blocos de apartamentos gelados, tubagens congeladas e rebentadas, elevadores parados, telemóveis descarregados e redes telefónicas interrompidas.

Muitos ucranianos dormem vestidos com o máximo de roupa possível, recorrem a fogões a querosene para aquecer tijolos e garrafas de água ou outras soluções de aquecimento perigosas, como montar tendas de acampamento dentro dos quartos e acender velas para combater o frio, descreveu ainda a AI.

De acordo com Moscovo, as defesas antiaéreas da Rússia, por seu turno, abateram seis drones de asa fixa lançados pelas Forças Armadas ucranianas, entre as 23h00 e as 07h00 horas locais.

O ministério da Defesa russo anunciou que três daqueles aparelhos foram intercetados na região fronteiriça Belgorod, outros dois em Astrayan e um último em Kursk, também perto da fronteira com a Ucrânia.

O governador de Belgorod, Viacheslav Gladkov, informou que a sua região foi atacada por 84 drones nas últimas 24 horas, havendo registo de duas pessoas feridas.

Segunda-feira, as autoridades da Rússia anunciaram ter abatido 69 drones ucranianos sobre oito localizações, na sua maioria também em Kursk e em Briansk.