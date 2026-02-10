Rússia prepara-se para novos conflitos, garante "secreta" da Estónia

A Rússia não tem qualquer intenção de lançar, este ano ou no próximo, um ataque militar contra um país da NATO, mas quer reconstruir, rapidamente, as sua capacidade militar, à medida que a Europa se rearma.

A tese consta do relatório anual do serviço de inteligência externa da Estónia, pais membro da NATO que faz fronteira com a Rússia e que tem sido um dos críticos mais ferrenhos de Moscovo e forte apoiante da Ucrânia.

"A Europa deve investir em defesa e segurança interna, para que no futuro, a Rússia conclua que não tem qualquer hipótese contra os países da NATO", referiu o chefe do serviço de inteligência, Kaupo Rosin.

"Vemos que a liderança russa está muito preocupada com o rearmamento europeu: eles veem que a Europa poderá ser capaz de conduzir uma ação militar independente contra a Rússia em dois ou três anos", disse Rosin. O objetivo da Rússia agora é "atrasar e dificultar" essa possibilidade.

Por esta altura, a produção de munições está a expandir-se tão rapidamente - mais de 17 vezes desde 2021 - que a Rússia está a aumentar as suas reservas de munições para futuras guerras, á medida que mantém o conflito na Ucrânia, afirmou o serviço de inteligência estónio, que assegura que o Kremlin continua a considerar os Estados Unidos como o seu principal adversário á escala global, enquanto finge estar disposto a cooperar para garantir a remoção das sanções norte-americanas.

"Essa mudança decorre da ambição do Kremlin de explorar o novo governo americano para restaurar as relações bilaterais e alcançar um acordo que formalize a derrota da Ucrânia", afirmou Rosin.

"Apesar desse degelo ilusório, os objetivos da Rússia permanecem inalterados: está a tentar marginalizar os Estados Unidos e a NATO e remodelar a arquitetura de segurança da Europa, de acordo com a visão de Moscovo."

Quanto à China, vê na Rússia um aliado útil para marginalizar o Ocidente e uma fonte de energia, caso um conflito com Taiwan leve a sanções ou a um bloqueio marítimo. Ainda para mais porque os países compartilham pesquisas em tecnologia militar.