Savannah Guthrie pede ajuda para encontrar a mãe desaparecida

Savannah Guthrie lançou esta segunda-feira um novo apelo público para encontrar a mãe, Nancy Guthrie. A apresentadora do programa “Today” diz acreditar que a mãe, de 84 anos, “ainda está algures por aí”.

No vídeo publicado no Instagram, Savannah Guthrie fala em urgência. “Estamos numa hora de desespero”, afirma, pedindo ajuda a qualquer pessoa que tenha informações.

Nancy Guthrie desapareceu na madrugada de 1 de fevereiro. Terá sido raptada da sua casa, nos arredores de Tucson, no Arizona. A família viu-a pela última vez na noite anterior.

Nessa noite, jantou com a filha mais velha, Annie, e com o genro. Foi deixada em casa cerca das 21h50, segundo o xerife do condado de Pima.

Os investigadores encontraram vestígios de sangue à entrada da habitação. A câmara da campainha foi desligada e removida antes do desaparecimento. As autoridades acreditam que foi levada à força.

A polícia realizou várias buscas na zona. A investigação já ultrapassou as fronteiras do estado. “Ela foi levada, e não sabemos para onde”, disse Savannah Guthrie.

Não há suspeitos identificados. As autoridades admitem não saber se Nancy Guthrie está viva. O FBI investiga uma suposta nota de resgate.

A mensagem exige seis milhões de dólares, cerca de 5,6 milhões de euros. O FBI alerta que o pedido pode ser falso. Está em curso a verificação da sua autenticidade.