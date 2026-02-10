Secretário do Comércio dos EUA confirma visita à ilha de Epstein em 2012

O secretário do Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, confirmou esta terça-feira que esteve na ilha privada de Jeffrey Epstein em dezembro de 2012, quatro anos depois de o empresário ter sido condenado por solicitação de prostituição envolvendo uma menor.

A admissão contradiz afirmações anteriores em que garantia ter cortado relações com Epstein em 2005.

No testemunho perante congressistas, Lutnick explicou que a visita ocorreu durante umas férias em família. “Almocei com ele enquanto seguíamos de barco, numa viagem de férias em família. A minha mulher estava comigo, tal como os meus quatro filhos e as amas. Almoçámos na ilha. Isso é verdade. Durante cerca de uma hora”, disse.

A visita consta da correspondência incluída nos documentos relacionados com Epstein divulgados recentemente pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, um acervo com mais de 3,5 milhões de páginas tornadas públicas por imposição legal. Os ficheiros indicam que a deslocação à ilha ocorreu a 23 de dezembro de 2012.

O secretário afirmou ainda que, ao longo de 14 anos, apenas se recorda de mais dois encontros com Epstein. “Ao longo de um período de 14 anos, não tive qualquer relação com ele. Praticamente não tive nada a ver com essa pessoa.”

Lutnick sublinhou que apenas cerca de dez emails o ligam ao empresário e que não é acusado de qualquer ilegalidade relacionada com o caso.

As explicações não convenceram vários membros do Congresso. O senador democrata Chris Van Hollen acusou o secretário de ter enganado o Congresso e a opinião pública quanto à verdadeira dimensão da relação com Epstein.

“A questão não é se esteve envolvido em qualquer comportamento ilícito relacionado com Jeffrey Epstein, mas sim o facto de ter deturpado por completo a dimensão da sua relação com ele perante o Congresso, o povo americano e os sobreviventes dos seus actos criminosos e predatórios”, acusou.

Apesar da polémica, a Casa Branca afirmou que Lutnick mantém o apoio total do Presidente Donald Trump. Ainda assim, surgiram apelos à sua demissão de ambos os lados do espectro político, incluindo do democrata Ro Khanna e do republicano Thomas Massie, co-autores da lei que obrigou à divulgação dos ficheiros de Epstein.