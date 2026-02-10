Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 09 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

SpaceX passa a priorizar cidade autossustentável na Lua e adia plano para Marte

10 fev, 2026 - 00:23 • Reuters

A SpaceX vai concentrar os seus esforços na construção de uma cidade autossustentável na Lua, relegando para segundo plano o projeto de colonização de Marte. Elon Musk admite que a Lua é um objetivo mais rápido e decisivo para o futuro da civilização.

A+ / A-

A SpaceX alterou a sua estratégia de exploração espacial e está agora focada na criação de uma “cidade autossustentável” na Lua, que poderá ser concretizada em menos de dez anos, afirmou Elon Musk no domingo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Numa publicação na rede social X, o fundador da empresa reconheceu que a ambição de estabelecer uma cidade em Marte continua nos planos, com um horizonte de cinco a sete anos, mas sublinhou que a prioridade passou a ser a Lua, por ser um destino alcançável mais rapidamente.

“A prioridade máxima é garantir o futuro da civilização e a Lua é mais rápida”, escreveu Musk.

As declarações acompanham uma notícia do “Wall Street Journal”, segundo a qual a SpaceX informou investidores de que iria dar primazia às missões lunares e adiar uma viagem a Marte, apontando para março de 2027 uma aterragem lunar não tripulada.

A mudança contrasta com afirmações feitas por Musk no ano passado, quando defendia que Marte deveria ser o destino principal da empresa e que a Lua era apenas uma distração. Também em 2025 tinha indicado como meta o lançamento de uma missão não tripulada a Marte até ao final de 2026.

O histórico do empresário inclui prazos ambiciosos que nem sempre se concretizaram, tanto na indústria espacial como nos veículos elétricos e na condução autónoma.

O reposicionamento da SpaceX ocorre num contexto de forte competição internacional, sobretudo com a China, para o regresso de humanos à Lua ainda nesta década. A última missão tripulada ao satélite natural foi a Apollo 17, em 1972.

Na última semana, Musk anunciou ainda que a SpaceX adquiriu a empresa de inteligência artificial xAI, numa operação que avalia a SpaceX em cerca de 920 mil milhões de euros e a xAI em aproximadamente 230 mil milhões de euros. Defensores do negócio consideram que poderá reforçar planos para centros de dados espaciais.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 09 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)