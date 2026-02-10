SpaceX passa a priorizar cidade autossustentável na Lua e adia plano para Marte

A SpaceX alterou a sua estratégia de exploração espacial e está agora focada na criação de uma “cidade autossustentável” na Lua, que poderá ser concretizada em menos de dez anos, afirmou Elon Musk no domingo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Numa publicação na rede social X, o fundador da empresa reconheceu que a ambição de estabelecer uma cidade em Marte continua nos planos, com um horizonte de cinco a sete anos, mas sublinhou que a prioridade passou a ser a Lua, por ser um destino alcançável mais rapidamente.

“A prioridade máxima é garantir o futuro da civilização e a Lua é mais rápida”, escreveu Musk.

As declarações acompanham uma notícia do “Wall Street Journal”, segundo a qual a SpaceX informou investidores de que iria dar primazia às missões lunares e adiar uma viagem a Marte, apontando para março de 2027 uma aterragem lunar não tripulada.

A mudança contrasta com afirmações feitas por Musk no ano passado, quando defendia que Marte deveria ser o destino principal da empresa e que a Lua era apenas uma distração. Também em 2025 tinha indicado como meta o lançamento de uma missão não tripulada a Marte até ao final de 2026.

O histórico do empresário inclui prazos ambiciosos que nem sempre se concretizaram, tanto na indústria espacial como nos veículos elétricos e na condução autónoma.

O reposicionamento da SpaceX ocorre num contexto de forte competição internacional, sobretudo com a China, para o regresso de humanos à Lua ainda nesta década. A última missão tripulada ao satélite natural foi a Apollo 17, em 1972.

Na última semana, Musk anunciou ainda que a SpaceX adquiriu a empresa de inteligência artificial xAI, numa operação que avalia a SpaceX em cerca de 920 mil milhões de euros e a xAI em aproximadamente 230 mil milhões de euros. Defensores do negócio consideram que poderá reforçar planos para centros de dados espaciais.