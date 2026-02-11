Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 11 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Lutas internas podem levar à saída da Polónia da UE: "Risco real"

11 fev, 2026 - 16:27 • Lusa

Tusk adiantou que o "confronto político desnecessário, insensato e prejudicial entre o Governo e a Presidência" não é apenas "estupidez ou má vontade", mas "uma tentativa de desestabilizar toda a Europa, uma tentativa de limitar o papel da Polónia na União Europeia".

A+ / A-

O primeiro-ministro polaco afirmou esta quarta-feira que existe um risco da Polónia sair da UE e de a Europa ficar destabilizada devido à luta política interna entre si e o Presidente, Karol Nawrocki.

"No fundo, existe um risco real - e estou a falar de factos, não de conjeturas - de que a Polónia saia da União Europeia", disse Donald Tusk numa conferência de imprensa em Varsóvia, no final de uma reunião do Conselho de Ministros.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Tusk adiantou que o "confronto político desnecessário, insensato e prejudicial entre o Governo e a Presidência" não é apenas "estupidez ou má vontade", mas "uma tentativa de desestabilizar toda a Europa, uma tentativa de limitar o papel da Polónia na União Europeia".

O primeiro-ministro polaco referia-se às críticas da oposição aos fundos europeus de defesa SAFE, que os líderes do principal partido da oposição e de extrema-direita Lei e Justiça (PiS), consideram "uma grande fraude que vincula as compras militares à indústria alemã e francesa".

O mecanismo SAFE é um programa de apoio à indústria de defesa da Europa, dotado de 150 mil milhões de euros sob a forma de empréstimos.

Segundo Mariusz Blaszczak, que foi ministro da Defesa durante o mandato do PiS, essas aquisições geram "dívidas caras de pagar e carecem de transparência".

Tusk sublinhou que a oposição, tanto do PiS como do Presidente polaco, Karol Nawrocki, ideologicamente alinhado com essa formação ultraconservadora e nacionalista, "é uma ameaça direta à segurança e à estabilidade do país".

Nawrocki, cuja assinatura é indispensável para aprovar a adesão da Polónia ao programa SAFE, manifestou-se contra este programa de empréstimos para a Defesa de Bruxelas "ser uma tábua de salvação para a economia alemã" e queixou-se de que uma parte importante das compras de armamento feitas com dinheiro europeu "vai para mãos estrangeiras".

Se o Presidente polaco, vetar a adesão ao SAFE, como fez no passado com leis importantes sobre defesa, como uma lei sobre cibersegurança, o parlamento poderá anular o veto com três quintos dos votos (276), mas a coligação de Tusk conta apenas com 248 assentos.

Por seu lado, o ministro da Defesa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, defendeu a urgência destes fundos europeus e insistiu que o orçamento estatal é insuficiente para cobrir as necessidades de modernização militar.

Em relação à carga financeira, Kosiniak-Kamysz disse estar certo de que, no futuro, a UE vai decidir perdoar uma parte dos créditos concedidos ao abrigo do programa SAFE.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 11 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)