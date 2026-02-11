Lutas internas podem levar à saída da Polónia da UE: "Risco real"

O primeiro-ministro polaco afirmou esta quarta-feira que existe um risco da Polónia sair da UE e de a Europa ficar destabilizada devido à luta política interna entre si e o Presidente, Karol Nawrocki.

"No fundo, existe um risco real - e estou a falar de factos, não de conjeturas - de que a Polónia saia da União Europeia", disse Donald Tusk numa conferência de imprensa em Varsóvia, no final de uma reunião do Conselho de Ministros.

Tusk adiantou que o "confronto político desnecessário, insensato e prejudicial entre o Governo e a Presidência" não é apenas "estupidez ou má vontade", mas "uma tentativa de desestabilizar toda a Europa, uma tentativa de limitar o papel da Polónia na União Europeia".

O primeiro-ministro polaco referia-se às críticas da oposição aos fundos europeus de defesa SAFE, que os líderes do principal partido da oposição e de extrema-direita Lei e Justiça (PiS), consideram "uma grande fraude que vincula as compras militares à indústria alemã e francesa".

O mecanismo SAFE é um programa de apoio à indústria de defesa da Europa, dotado de 150 mil milhões de euros sob a forma de empréstimos.

Segundo Mariusz Blaszczak, que foi ministro da Defesa durante o mandato do PiS, essas aquisições geram "dívidas caras de pagar e carecem de transparência".

Tusk sublinhou que a oposição, tanto do PiS como do Presidente polaco, Karol Nawrocki, ideologicamente alinhado com essa formação ultraconservadora e nacionalista, "é uma ameaça direta à segurança e à estabilidade do país".

Nawrocki, cuja assinatura é indispensável para aprovar a adesão da Polónia ao programa SAFE, manifestou-se contra este programa de empréstimos para a Defesa de Bruxelas "ser uma tábua de salvação para a economia alemã" e queixou-se de que uma parte importante das compras de armamento feitas com dinheiro europeu "vai para mãos estrangeiras".

Se o Presidente polaco, vetar a adesão ao SAFE, como fez no passado com leis importantes sobre defesa, como uma lei sobre cibersegurança, o parlamento poderá anular o veto com três quintos dos votos (276), mas a coligação de Tusk conta apenas com 248 assentos.

Por seu lado, o ministro da Defesa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, defendeu a urgência destes fundos europeus e insistiu que o orçamento estatal é insuficiente para cobrir as necessidades de modernização militar.

Em relação à carga financeira, Kosiniak-Kamysz disse estar certo de que, no futuro, a UE vai decidir perdoar uma parte dos créditos concedidos ao abrigo do programa SAFE.