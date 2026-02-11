Ouvir
OMS diz que estudo sobre vacinas em recém-nascidos na Guiné-Bissau "não é ético"

11 fev, 2026 - 22:39

Financiado pela Administração Trump, o estudo pretende investigar potenciais “efeitos não específicos” da vacina contra a hepatite B.

A+ / A-

Um estudo sobre os efeitos da vacina da hepatite B em recém-nascidos na Guiné-Bissau, financiado pelos Estados Unidos, “não é ético”, afirmou esta quarta-feira o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS).

“No que diz respeito à posição da OMS, é antiético avançar com este estudo”, afirmou Tedros Adhanom Ghebreyesus, numa conferência de imprensa em que sublinhou que, em última instância, se trata de uma decisão interna.

Financiado pela Administração Trump, o estudo tem um orçamento de 1,3 milhões de euros e pretende investigar potenciais “efeitos não específicos” da vacina contra a hepatite B.

De acordo com os detalhes do estudo publicados online, o objetivo é saber se a vacina provoca problemas de pele e perturbações do neurodesenvolvimento, como o autismo.

Os críticos desta investigação argumentam que investigações anteriores já provaram que não existe ligação entre a vacina e perturbações do neurodesenvolvimento.

Conhecido pelas suas posições anti-vacinas, o atual secretário da Saúde dos Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., tem manifestado dúvidas sobre a segurança destes fármacos, sem apresentar provas científicas.

Os cientistas consideram que o estudo da Guiné-Bissau não é ético porque alguns dos recém-nascidos não serão vacinados, para que seja possível fazer uma comparação com os que vão ser inoculados.

Os investigadores do estudo, do Bandim Health Project, com sede na Guiné-Bissau e integrado na Universidade do Sul da Dinamarca, afirmam que o projeto é ético, uma vez que a vacina ainda não é administrada à nascença na Guiné-Bissau, onde a primeira dose é dada às seis semanas. Todos os bebés envolvidos receberão essa dose.

No final do ano passado, a Administração Trump deixou de recomendar a vacinação contra a hepatite B de recém-nascidos nos Estados Unidos, medida de saúde pública que estava em vigor há várias décadas.

O argumento é que as famílias e os médicos devem ter uma palavra a dizer na hora de vacinar as crianças, apesar da evidência e conhecimento científico.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que os bebés sejam vacinados contra a hepatite B, sobretudo em países com elevada prevalência da doença, como é o caso da Guiné-Bissau, onde 19% da população terá contraído a doença.

