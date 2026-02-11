OMS diz que estudo sobre vacinas em recém-nascidos na Guiné-Bissau "não é ético"

De acordo com os detalhes do estudo publicados online, o objetivo é saber se a vacina provoca problemas de pele e perturbações do neurodesenvolvimento, como o autismo .

Financiado pela Administração Trump , o estudo tem um orçamento de 1,3 milhões de euros e pretende investigar potenciais “efeitos não específicos” da vacina contra a hepatite B .

“No que diz respeito à posição da OMS, é antiético avançar com este estudo ”, afirmou Tedros Adhanom Ghebreyesus, numa conferência de imprensa em que sublinhou que, em última instância, se trata de uma decisão interna.

Um estudo sobre os efeitos da vacina da hepatite B em recém-nascidos na Guiné-Bissau , financiado pelos Estados Unidos, “não é ético”, afirmou esta quarta-feira o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Os críticos desta investigação argumentam que investigações anteriores já provaram que não existe ligação entre a vacina e perturbações do neurodesenvolvimento.

Conhecido pelas suas posições anti-vacinas, o atual secretário da Saúde dos Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., tem manifestado dúvidas sobre a segurança destes fármacos, sem apresentar provas científicas.

Os cientistas consideram que o estudo da Guiné-Bissau não é ético porque alguns dos recém-nascidos não serão vacinados, para que seja possível fazer uma comparação com os que vão ser inoculados.

Os investigadores do estudo, do Bandim Health Project, com sede na Guiné-Bissau e integrado na Universidade do Sul da Dinamarca, afirmam que o projeto é ético, uma vez que a vacina ainda não é administrada à nascença na Guiné-Bissau, onde a primeira dose é dada às seis semanas. Todos os bebés envolvidos receberão essa dose.



No final do ano passado, a Administração Trump deixou de recomendar a vacinação contra a hepatite B de recém-nascidos nos Estados Unidos, medida de saúde pública que estava em vigor há várias décadas.

O argumento é que as famílias e os médicos devem ter uma palavra a dizer na hora de vacinar as crianças, apesar da evidência e conhecimento científico.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que os bebés sejam vacinados contra a hepatite B, sobretudo em países com elevada prevalência da doença, como é o caso da Guiné-Bissau, onde 19% da população terá contraído a doença.