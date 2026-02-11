Operação internacional trava entrada de 1,2 mil milhões de euros em dinheiro falso na Europa

Uma operação policial que envolveu Portugal impediu que cerca de 1,2 mil milhões de euros em notas e moedas falsas entrassem em circulação na Europa. A ação, denominada Operação DECOY III, foi coordenada pela Europol e liderada pela Áustria, Portugal e Espanha.

Segundo as autoridades, a operação conjunta das alfândegas e da polícia teve como alvo redes criminosas que distribuíam moeda falsa através de serviços postais.

Em comunicado, a Europol adianta que “as autoridades policiais de 18 países impediram que cerca de 1,2 mil milhões de euros em notas e moedas falsas entrassem em circulação”.

Maioria das remessas vinha da China

Mais de 90% da moeda falsa apreendida estava relacionada com remessas provenientes da China, o que, segundo a Europol, “destaca uma importante fonte de dinheiro falso que entra na Europa”.

Na Roménia, as autoridades intercetaram mais de 4,8 milhões de notas de euro com desenhos alterados e desmantelaram um armazém com mais de 223 mil notas falsas enviadas da China.

Além disso, três apreensões distintas em Portugal, no Reino Unido e nos Estados Unidos permitiram detetar mais de 220 mil moedas falsas em euros, libras e dólares norte-americanos. Todas as remessas foram rastreadas até à China.

Milhões de artigos falsificados

Durante a fase operacional, que decorreu entre junho e novembro de 2025, foram apreendidas 379 encomendas contendo moeda falsa, o que levou à abertura de 70 novas investigações sobre as redes criminosas envolvidas.

No total, foram intercetados mais de 7 milhões de artigos falsificados, incluindo: 4,8 milhões de notas e moedas de euro, 2,3 milhões de artigos em dólares americanos, 23.302 artigos em libras esterlinas e 4.800 artigos em francos suíços

O valor estimado da moeda falsa apreendida ascende a 1,2 mil milhões de euros.

Cooperação internacional

A operação envolveu autoridades de 18 países, entre os quais Portugal, Espanha, França, Alemanha, Itália, Reino Unido e Estados Unidos.

A Europol e o OLAF apoiaram a ação, “facilitando o intercâmbio de informações, ajudando a detetar encomendas suspeitas e aperfeiçoando os indicadores de risco para ações futuras”, lê-se no comunicado.

A agência europeia está também a trabalhar com o Banco Central Europeu, sob coordenação da Comissão Europeia, para reforçar a cooperação com as autoridades chinesas no combate à moeda falsa na sua origem.