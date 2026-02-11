Tiroteio no Canadá. Dez mortos em escola secundária num dos maiores massacres do país

Pelo menos dez pessoas morreram na sequência de um tiroteio numa escola secundária numa comunidade pequena no Canadá. É um dos massacres mais letais da história do país.

Segundo a Reuters, seis pessoas foram encontradas mortas na escola de Tumbler Ridge, na região da British Colombia, outras duas vítimas foram encontradas sem vida numa casa e uma nona pessoa morreu a caminho de um hospital. O 10.º morto é a alegada atiradora, que terá posto fim à própria vida.

As autoridades não esclareceram se havia menores, entre as vítimas. Há, ainda, dois feridos graves e 25 feridos leves que estão a receber cuidados médicos.

Tumbler Ridge é uma pequena cidade com uma população de 2.400 pessoas, no norte da British Colombia. A escola secundária local conta com 160 estudantes, segundo informações oficiais da instituição.

O autarca da cidade lamentou a tragédia e garantiu que "vai saber quem é cada vítima", já que se trata de uma pequena comunidade.

Já o primeiro-ministro do Canadá diz-se "devastado" e enviou condolências às famílias das vítimas mortais.

"A nossa habilidade para nos unirmos num momento de crise é o melhor do nosso país. A nossa empatia, unidade e compaixão uns pelos outros", realçou.