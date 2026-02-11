Ouvir
  11 fev, 2026
Tiroteio no Canadá. Dez mortos em escola secundária num dos maiores massacres do país

11 fev, 2026 - 08:50 • João Malheiro

As autoridades não esclareceram se havia menores, entre as vítimas. Há, ainda, dois feridos graves e 25 feridos leves que estão a receber cuidados médicos.

Pelo menos dez pessoas morreram na sequência de um tiroteio numa escola secundária numa comunidade pequena no Canadá. É um dos massacres mais letais da história do país.

Segundo a Reuters, seis pessoas foram encontradas mortas na escola de Tumbler Ridge, na região da British Colombia, outras duas vítimas foram encontradas sem vida numa casa e uma nona pessoa morreu a caminho de um hospital. O 10.º morto é a alegada atiradora, que terá posto fim à própria vida.

Tumbler Ridge é uma pequena cidade com uma população de 2.400 pessoas, no norte da British Colombia. A escola secundária local conta com 160 estudantes, segundo informações oficiais da instituição.

O autarca da cidade lamentou a tragédia e garantiu que "vai saber quem é cada vítima", já que se trata de uma pequena comunidade.

Já o primeiro-ministro do Canadá diz-se "devastado" e enviou condolências às famílias das vítimas mortais.

"A nossa habilidade para nos unirmos num momento de crise é o melhor do nosso país. A nossa empatia, unidade e compaixão uns pelos outros", realçou.

