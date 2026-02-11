Tiroteio no Canadá. Jovem de 18 anos com problemas de saúde mental atacou escola e matou membros da família

A jovem matou a mãe, de 39 anos, e o meio-irmão, de 11 anos, na casa da família e depois seguiu para a escola e atingiu fatalmente uma professora de 39 anos e sete alunos com idades entre os 12 e 13 anos.

Este é um dos massacres mais letais da história do país. Ainda não é conhecida a motivação do tiroteio nem é sabido se há menores entre as vítimas, segundo as autoridades canadianas.

Uma jovem de 18 anos com problemas de saúde mental matou dois familiares antes de atacar, momentos depois, uma escola secundária numa comunidade pequena no Canadá, provocando oito mortos e mais de 25 feridos .

As autoridades não esclareceram se havia menores, (...)

Após o tiroteio na escola de Tumbler Ridge, na região da Colúmbia Britânica, a atiradora, que já tinha abandonado os estudos aos 14 anos, pôs fim à própria vida.



A jovem canadiana já tinha sido sinalizada por comportamentos violentos nos últimos quatro anos, mas possuia uma licença para porte de armas, que expirou em 2024.

Os canadianos entre os 12 e os 17 anos podem obter uma licença para porte de armas para menores após participarem num curso de segurança com armas de fogo e serem aprovados nos testes.

Ao contrário dos Estados Unidos da América, os tiroteios nas escolas são quase inéditos no Canadá.

O pior massacre a tiro numa escola do Canadá aconteceu em dezembro de 1989, quando um atirador matou 14 alunos e feriu 13, antes de se suicidar.



Tumbler Ridge é uma pequena cidade com uma população de 2.400 pessoas, no norte da Colúmbia Britânica. A escola secundária local conta com 160 estudantes, segundo informações oficiais da instituição.



O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, convocou uma conferência de imprensa e afirmou que o país iria ultrapassar este episódio.

"Vamos ultrapassar isto, vamos aprender com isto", disse Carney, ordenando que as bandeiras em todos os edifícios governamentais fossem colocadas a meia haste nos próximos sete dias em homenagem às vítimas.