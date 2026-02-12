Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 13 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Caso Epstein

Antigo primeiro-ministro da Noruega acusado de corrupção por ligações a Epstein

12 fev, 2026 - 22:20 • Reuters, com redação

E-mails divulgados pelo Departamento de Segurança dos EUA mostram que, alegadamente, Jagland planeou visitas, sozinho e com a família, às residências de Epstein em Paris, Nova Iorque e Palm Beach.

A+ / A-

O antigo primeiro-ministro e ex-presidente do Comité Nobel norueguês, Thorbjørn Jagland, foi acusado esta quinta-feira de "corrupção agravada" devido às suas ligações ao falecido pedófilo norte-americano Jeffrey Epstein, informou a polícia local.

Um dia depois do Conselho da Europa retirar a imunidade diplomática ao antigo secretário-geral, Jagland continua a negar qualquer responsabilidade criminal e disse estar disposto a cooperar com as autoridades.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

E-mails divulgados pelo Departamento de Segurança dos Estados Unidos da América (EUA) mostram alegadamente que Jagland planeou visitas, sozinho e com a família, às residências de Epstein em Paris, Nova Iorque e Palm Beach, depois de o bilionário ter sido condenado por um crime sexual envolvendo um menor.

Antigo primeiro ministro da Noruega e ex-presidente Comité Nobel investigado sobre caso Epstein

Noruega

Antigo primeiro ministro da Noruega e ex-presidente Comité Nobel investigado sobre caso Epstein

Apesar de não ter sido acusado de qualquer crime, (...)

O antigo líder tinha planeado uma viagem em família à ilha privada de Epstein nas Caraíbas em 2014, mas esta acabou por ser cancelada depois de Epstein ter adoecido.

Para além disso, estes ficheiros revelam conversas sobre política internacional e possíveis negociações. A investigação vai, entre outras questões, apurar se foram recebidas ofertas, viagens ou empréstimos em ligação com o exercício das suas funções.

Envolvido no escândalo de tráfico de influências e abusos sexuais do caso Epstein, o antigo primeiro-ministro está desde o início deste mês a ser investigado pela unidade de combate ao crime económico da polícia norueguesa, Oekokrim.

“Consideramos que existem fundamentos razoáveis para uma investigação, tendo em conta que ocupava os cargos de presidente do Comité Nobel e de secretário-geral do Conselho da Europa durante o período abrangido pelos documentos divulgados”, afirmou o diretor da Oekokrim, Paal Loeseth, em comunicado.

Um porta-voz do Comité Nobel norueguês recusou comentar a notícia, mas acrescentou que o comité “acolhe com agrado o esclarecimento de todos os factos deste caso”.

Jagland é uma das várias figuras públicas norueguesas que enfrentam um renovado escrutínio devido às suas ligações a Epstein. Outra é a princesa herdeira Mette-Marit, que afirmou ter demonstrado mau juízo ao manter relações após a condenação de Epstein, mas também a diplomata Mona Juul que se demitiu neste domingo.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 13 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)