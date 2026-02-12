Ouvir
Cão que nunca deixou o túmulo do dono inspira lei sobre enterro de animais no Brasil

12 fev, 2026 - 15:47 • Olímpia Mairos

História de Bob Coveiro comoveu o país e levou à criação de legislação sobre o enterro de animais de estimação.

Um cão que passou uma década a viver junto ao túmulo do dono, num cemitério do estado de São Paulo, inspirou uma nova lei brasileira que permite o enterro de animais de estimação em sepulturas familiares.

Conhecido como Bob Coveiro, o animal tornou-se uma presença constante no cemitério de Taboão da Serra depois de acompanhar o funeral do seu tutor e recusar-se a abandonar o local, mesmo quando familiares tentaram levá-lo para casa. Segundo a BBC, Bob acabou por permanecer no cemitério durante cerca de 10 anos, onde era acarinhado por funcionários e visitantes.

O cão, que acabou por morrer em 2021 após ser atropelado, foi então enterrado ao lado do dono, encerrando uma história de lealdade que comoveu a comunidade local e ganhou projeção nacional.

A nova legislação, conhecida como Lei Bob Coveiro, entrou em vigor esta semana e reconhece formalmente o “vínculo emocional” entre os animais de estimação e as suas famílias humanas, de acordo com o governo estadual de São Paulo.

Um dos autores da lei, o deputado Eduardo Nóbrega, escreveu nas redes sociais que “o que começou como uma história de amor e lealdade transformou-se em política pública”. À BBC, o deputado sublinhou que “qualquer pessoa que já perdeu um animal de estimação sabe que não é apenas um animal, é família”, acrescentando que a lei traz “mais respeito no momento da despedida”.

Durante os anos em que viveu no cemitério, Bob recebeu uma casinha verde e ficou conhecido por acompanhar cortejos fúnebres, trazendo algum conforto às famílias em luto. A associação local de proteção animal Patre, que promoveu uma angariação de fundos para erguer uma estátua em sua memória, afirmou que o cão “conquistou o coração de todos os que o conheceram”.

As pessoas que estavam tristes por enterrar os seus entes queridos conseguiam sorrir quando o cachorrinho tentava brincar”, refere a instituição, citada pela BBC.

Com a nova lei, cães e gatos passam a poder ser enterrados em túmulos familiares no estado mais populoso do Brasil, desde que sejam cumpridas as normas sanitárias, cuja aplicação ficará a cargo dos serviços funerários locais.

O Brasil tem atualmente a terceira maior população de animais de estimação do mundo, com cerca de 160 milhões de animais de companhia, segundo dados do Instituto Pet Brasil.

