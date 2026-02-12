Homem atira mala com 68 mil euros da janela durante buscas policiais

12 fev, 2026 - 02:00 • Catarina Magalhães
Dinheiro pelos céus. Um homem atirou esta quarta-feira uma mala com cerca de 68 mil euros (429 mil reais) em numerário da janela durante buscas da Polícia Federal, avançou o jornal brasileiro "g1".
De um apartamento no 30.º andar num bairro privado em Santa Catarina, voaram notas depois encontradas pelas autoridades no âmbito da terceira fase da "Operação Barco de Papel", que está a investigar crimes contra o fundo de previdência do Rio de Janeiro.
Arremessada pela janela, foi apreendida a mala já partida, dois veículos de luxo, dois telemóveis e documentos.
Em causa está uma investigação contra a Rioprevidência, o organismo responsável por gerir as pensões e aposentações sob fundos sociais.
Segundo a polícia local, estes negócios ilegais podem ter colocado em risco o dinheiro de 235 mil aposentados e pensionistas.
As autoridades procuram, por isso, averiguar alegadas irregularidades na aquisição de títulos de crédito no valor de 156 milhões de euros emitidos pelo Banco Master, instituição liquidada recentemente pelo Banco Central brasileiro.
A investigação vai continuar para apurar as irregularidades contra o sistema financeiro nacional, depois de ter prendido o antigo presidente do Rioprevidência a 3 de fevereiro.