ICE anuncia fim das operações no estado do Minnesota

Os Estados Unidos vão continuar a reduzir o número de agentes do ICE no estado do Minnesota e anunciaram esta quinta-feira o fim da operação especial contra a imigração no estado norte-americano.

O anúncio foi feito pelo "czar das fronteiras", Tom Homan, em conferência de imprensa, na qual deu conta de que a operação chegou a mobilizar mais de três mil agentes no seu auge, resultando na detenção de mais de quatro mil detenções.

As operações levaram também a tumultos em Minneapolis, a maior cidade do estado, após a morte de dois cidadãos norte-americanos - Renee Good e Alex Pretti.

"Fiz a proposta e o presidente Trump concordou em concluir esta operação de reforço dos serviços de imigração", afirmou Tom Homan, apelidando a mesma de "a maior operação de fiscalização da imigração de sempre".

O anúncio acontece uma semana depois do ICE ter retirado cerca de 700 agentes entre um dispositivo de quase três mil.

A medida já foi aplaudida pelo governador do Minnesota, Tim Walz, e pelo mayor de Minneapolis, Jacob Frey: "O amor pelo outro e a determinação em resistir podem durar mais que uma ocupação", afirmou o autarca.