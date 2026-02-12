Polícia belga faz buscas em escritórios da União Europeia

A polícia belga realizou buscas nos escritórios da Comissão Europeia e do fundo soberano belga SFPIM no âmbito de uma investigação criminal sobre possíveis irregularidades na venda de bens imobiliários.

A investigação, inicialmente noticiada pelo jornal britânico Financial Times, diz respeito à venda, em 2024, de 23 edifícios da Comissão ao Estado belga, segundo a Comissão.

O Financial Times, citando fontes, afirmou que 23 edifícios em causa foram adquiridos pela SFPIM por 900 milhões de euros em 2024.

"No que diz respeito à Comissão Europeia, a venda dos edifícios seguiu os procedimentos e protocolos estabelecidos, e estamos confiantes de que o processo foi conduzido de forma adequada", declarou a entidade em comunicado.

O órgão executivo da UE e a SFPIM afirmaram estar a cooperar plenamente com a investigação.

A investigação está a ser conduzida pela Procuradoria Europeia (EPPO), que não adiantou mais informações sobre o progresso da investigação.

A polícia belga recusou comentar. O Ministério Público belga não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.