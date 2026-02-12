Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 13 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Tensões na Gronelândia

Suécia vai enviar caças para nova missão da NATO no Ártico

12 fev, 2026 - 23:21 • Lusa

Caças fabricados na Suécia irão monitorizar a Gronelândia, um território autónomo dinamarquês, como parte da "Operação Sentinela" da NATO.

A+ / A-

A Suécia anunciou esta quinta-feira que vai enviar caças para patrulhar a Gronelândia como parte da nova missão da NATO no Ártico, destinada a apaziguar as intenções do Presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, em relação ao território.

Os caças Gripen fabricados na Suécia irão monitorizar a Gronelândia, um território autónomo dinamarquês, durante algumas semans como parte da Operação Sentinela da NATO, indicou o Governo, em comunicado.

"Como aliado da NATO, a Suécia tem a responsabilidade de contribuir para a segurança de todo o território da Aliança. A região do Ártico está a tornar-se cada vez mais importante do ponto de vista estratégico", disse o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, na nota de imprensa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

As Forças Armadas Suecas disseram, num comunicado separado, que os caças estariam baseados na Islândia, onde seis aeronaves estão estacionadas desde o início de fevereiro como parte da força de reação rápida da NATO, a polícia aérea da NATO.

Trump sonha com um sistema de defesa na Gronelândia. O que é a "Cúpula Dourada"?

Explicador Renascença

Trump sonha com um sistema de defesa na Gronelândia. O que é a "Cúpula Dourada"?

No Explicador Renascença da tarde desta segunda-fe(...)

A Suécia participará principalmente nesta nova missão sob a forma de "vários exercícios em colaboração com a Força Aérea Dinamarquesa".

A missão Sentinela, lançada esta semana, irá inicialmente agrupar operações já realizadas pelos membros da NATO na região, segundo a Aliança Atlântica.

Não está claro se serão implantadas capacidades militares adicionais na região como parte da nova missão.

As ameaças do Presidente dos EsUA, que afirmava querer tomar o controlo da Gronelândia, provocaram uma das crises mais graves da história da Aliança Atlântica, criada em 1949.

Trump recuou depois de afirmar que tinha definido o "quadro" para um acordo sobre a Gronelândia com o secretário-geral da NATO, Mark Rutte.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 13 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

  • SAAB Grippen E
    13 fev, 2026 Para nós, chega bem 11:19
    Em lugar de andarem a manter aberta a hipótese de adquirir F-35 - pressão do lobby americano e desejos irrealistas da Força Aérea que quer "andar a voar" lado a lado com países com muito mais dinheiro e responsabilidades que nós - deviam considerar como hipótese de transição, enquanto a 6ª geração não está nem disponível nem acessível, o SAAB Grippen E, muito mais barato na aquisição e manutenção, que cumpre o serviço para o qual foi feito, e onde a dependência dos humores de Trumps de agora e futuro, é curta ou nenhuma. E podem adquirir 28, pelo preço de 14 F-35 já com custos de manutenção e treino incluídos.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)