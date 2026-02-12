Suécia vai enviar caças para nova missão da NATO no Ártico

A Suécia anunciou esta quinta-feira que vai enviar caças para patrulhar a Gronelândia como parte da nova missão da NATO no Ártico, destinada a apaziguar as intenções do Presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, em relação ao território.

Os caças Gripen fabricados na Suécia irão monitorizar a Gronelândia, um território autónomo dinamarquês, durante algumas semans como parte da Operação Sentinela da NATO, indicou o Governo, em comunicado.

"Como aliado da NATO, a Suécia tem a responsabilidade de contribuir para a segurança de todo o território da Aliança. A região do Ártico está a tornar-se cada vez mais importante do ponto de vista estratégico", disse o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, na nota de imprensa.

As Forças Armadas Suecas disseram, num comunicado separado, que os caças estariam baseados na Islândia, onde seis aeronaves estão estacionadas desde o início de fevereiro como parte da força de reação rápida da NATO, a polícia aérea da NATO.