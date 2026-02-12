Suíça vai votar proposta para limitar população nos 10 milhões

A Suíça vai votar este Verão uma proposta do Partido Popular Suíço (SVP), de extrema-direita, para limitar a população do país a 10 milhões. O governo anunciou na quarta-feira que o referendo por iniciativa do SVP "Não a uma Suíça de 10 milhões", fortemente contestada por ambas as câmaras do parlamento e pela comunidade empresarial e financeira, será realizado no dia 10 de junho. Esta é uma medida que ameaçaria acordos importantes dos suíços com a União Europeia e, segundo os opositores, prejudicaria a economia. A iniciativa obrigaria o governo e o parlamento suíços a agir caso a população permanente do país, atualmente nos 9,1 milhões, ultrapasse os 9,5 milhões.

Isso passaria por negar a entrada a imigrantes, incluindo requerentes de asilo e familiares de residentes estrangeiros. Se a população atingir os 10 milhões, entrariam em vigor novas restrições e, caso os números não comecem a diminuir, o governo seria obrigado a retirar-se do acordo de livre circulação que mantém com a UE, de longe o seu maior mercado de exportação. O jornal britânico “Guardian” escreve que a população da Suíça cresceu cerca de cinco vezes mais rapidamente do que a média dos países vizinhos da UE na última década, uma vez que o seu sucesso económico atraiu tanto trabalhadores pouco qualificados como expatriados com salários elevados. Cerca de 27% dos residentes suíços não são cidadãos, segundo dados governamentais.

O SVP, o maior partido político do país, afirma que a “explosão populacional” está a inflacionar as rendas e a sobrecarregar as infraestruturas e os serviços públicos até ao limite. O partido, que venceu todas as eleições desde 1999, há muito que faz campanha contra a imigração, destacando crimes cometidos por estrangeiros e publicando imagens de facas ensanguentadas, criminosos encapuzados, punhos cerrados e mulheres assustadas. "Iniciativa do caos" Esta não é a primeira proposta do género do SVP. Em 2016, propôs deportar automaticamente os imigrantes considerados culpados, mesmo os condenados por delitos menores, e o plano de 2020 para acabar com a livre circulação com a UE, não têm geralmente tido o mesmo sucesso. O sistema de democracia direta da Suíça permite aos cidadãos propor as chamadas iniciativas populares, que são submetidas a votação se obtiverem 100 mil apoiantes em 18 meses. São uma ferramenta tradicionalmente utilizada pelo SVP, mas apenas cerca de 10% das iniciativas populares são aprovadas.