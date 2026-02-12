Suíça vai votar proposta para limitar população nos 10 milhões

12 fev, 2026 - 12:23 • Redação
A Suíça vai votar este Verão uma proposta do Partido Popular Suíço (SVP), de extrema-direita, para limitar a população do país a 10 milhões.
O governo anunciou na quarta-feira que o referendo por iniciativa do SVP "Não a uma Suíça de 10 milhões", fortemente contestada por ambas as câmaras do parlamento e pela comunidade empresarial e financeira, será realizado no dia 10 de junho.
Esta é uma medida que ameaçaria acordos importantes dos suíços com a União Europeia e, segundo os opositores, prejudicaria a economia.
A iniciativa obrigaria o governo e o parlamento suíços a agir caso a população permanente do país, atualmente nos 9,1 milhões, ultrapasse os 9,5 milhões.
Referendo vai avaliar plano para dizer "Não a uma (...)
Isso passaria por negar a entrada a imigrantes, incluindo requerentes de asilo e familiares de residentes estrangeiros. Se a população atingir os 10 milhões, entrariam em vigor novas restrições e, caso os números não comecem a diminuir, o governo seria obrigado a retirar-se do acordo de livre circulação que mantém com a UE, de longe o seu maior mercado de exportação.
O jornal britânico “Guardian” escreve que a população da Suíça cresceu cerca de cinco vezes mais rapidamente do que a média dos países vizinhos da UE na última década, uma vez que o seu sucesso económico atraiu tanto trabalhadores pouco qualificados como expatriados com salários elevados.
Cerca de 27% dos residentes suíços não são cidadãos, segundo dados governamentais.
O SVP, o maior partido político do país, afirma que a “explosão populacional” está a inflacionar as rendas e a sobrecarregar as infraestruturas e os serviços públicos até ao limite.
O partido, que venceu todas as eleições desde 1999, há muito que faz campanha contra a imigração, destacando crimes cometidos por estrangeiros e publicando imagens de facas ensanguentadas, criminosos encapuzados, punhos cerrados e mulheres assustadas.
Esta não é a primeira proposta do género do SVP. Em 2016, propôs deportar automaticamente os imigrantes considerados culpados, mesmo os condenados por delitos menores, e o plano de 2020 para acabar com a livre circulação com a UE, não têm geralmente tido o mesmo sucesso.
O sistema de democracia direta da Suíça permite aos cidadãos propor as chamadas iniciativas populares, que são submetidas a votação se obtiverem 100 mil apoiantes em 18 meses. São uma ferramenta tradicionalmente utilizada pelo SVP, mas apenas cerca de 10% das iniciativas populares são aprovadas.
Isto não é só Europa
O sociólogo Rui Pena Pires, do Observatório da Emi(...)
No entanto, uma sondagem realizada em dezembro revelou um amplo apoio de 48% dos eleitores à iniciativa “Não a uma Suíça de 10 milhões”, refletindo sentimentos profundamente divididos sobre o quão aberto o país quer e precisa de ser num mundo em rápida transformação.
Os opositores, incluindo multinacionais como a Roche, o UBS e a Nestlé, afirmam que a proposta colocaria em risco os acordos bilaterais com a UE, incluindo um acordo assinado no ano passado sobre o acesso ao mercado único, do qual depende grande parte da prosperidade da Suíça.
A Economiesuisse, uma importante associação empresarial, classificou a proposta como a “iniciativa do caos” e alertou que muitas empresas suíças dependem de trabalhadores da UE e de outros países europeus, sem os quais terão de se deslocar ao estrangeiro, afetando a cobrança de impostos e os serviços.
Os partidos rivais argumentam que uma relação de proximidade
com a Europa é a única opção para a Suíça: cerca de metade de todas as
exportações do país destinam-se à UE. As associações patronais afirmam que o
crescimento populacional se fará sobretudo pelo crescimento vegetativo e pelo
aumento da esperança de vida.
Geração Z
A União Europeia não está a olhar para o problema (...)