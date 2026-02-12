Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 12 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Tensão no Irão

Trump diz a Netanyahu que pretende continuar negociações com Teerão

12 fev, 2026 - 00:30 • Lusa

Após ser recebido por Donald Trump na Casa Branca, Benjamin Netanyahu insiste "nas necessidades de segurança do Estado de Israel no âmbito das negociações".

A+ / A-

O presidente norte-americano, Donald Trump, disse esta quarta-feira que pretende prosseguir as conversações com o Irão numa reunião com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, que insistiu nas "necessidades de segurança" de Israel.

"Não se chegou a nenhuma conclusão definitiva, exceto que insisti que as negociações com o Irão continuassem para ver se um acordo podia ou não ser concluído. Se for possível, indicarei ao primeiro-ministro que essa será a nossa preferência", escreveu Donald Trump na sua rede social "Truth Social", após receber Benjamin Netanyahu na Casa Branca.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Já o primeiro-ministro israelita, através de um comunicado, "insistiu nas necessidades de segurança do Estado de Israel no âmbito das negociações".

"Os dois líderes concordaram em continuar a coordenação e o contacto estreito entre si", indicou o gabinete do líder israelita, em comunicado.

Caso as conversações com Teerão se mostrem infrutíferas, Trump disse que terão apenas que "aguardar o resultado".

"Da última vez, o Irão decidiu que era melhor não fazer um acordo e foi atingido pelo 'Midnight Hammer' --- o que não funcionou bem para eles. Esperamos que desta vez sejam mais razoáveis e responsáveis", continuou, referindo-se aos bombardeamentos norte-americanos a instalações nucleares iranianas em junho de 2025.

Netanyahu chegou aos Estados Unidos da América (EUA) na terça-feira para mais uma visita oficial.

Irão retalia e declara que exércitos europeus são "grupos terroristas"

Médio Oriente

Irão retalia e declara que exércitos europeus são "grupos terroristas"

A União Europeia classificou na quinta-feira a Gua(...)

Israel quer que o Irão concorde em limitar o enriquecimento de urânio, reduzir o programa de mísseis balísticos e acabar com qualquer apoio a milícias na região, como o movimento xiita libanês Hezbollah.

O Irão rejeitou estas exigências e afirmou estar disposto apenas a certas limitações ao programa nuclear, em troca de um alívio das sanções.

Na terça-feira, Trump considerou ser do interesse do Irão "um acordo" em matéria nuclear, e o contrário seria algo tolo, quando questionado sobre o assunto numa entrevista exclusiva à "Fox News".

O Presidente norte-americano destacou a presença militar dos EUA no golfo Pérsico como um fator de pressão sobre Teerão, acrescentando que há uma "enorme frota" a caminho da região.

O porta-aviões USS Abraham Lincoln e a respetiva frota de ataque chegaram à região do golfo Pérsico a 26 de janeiro, de acordo com o Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM).

A Administração norte-americana descreveu esta deslocação de forças como uma medida de "vigilância e dissuasão" no quadro de possíveis ações do Irão, e indicou estar a avaliar o envio de um segundo porta-aviões, caso as negociações nucleares com Teerão não avancem.

Teerão e Washington retomaram as negociações em Omã na sexta-feira, pela primeira vez desde a guerra de 12 dias iniciada por Israel em junho de 2025.

Os ataques do ano passado tiveram como alvo responsáveis militares iranianos, cientistas nucleares e diversos locais, bem como áreas residenciais em vários pontos do Irão.

Os EUA juntaram-se à ofensiva atacando três instalações nucleares iranianas.

Teerão quer que as negociações em curso se concentrem exclusivamente no programa nuclear, insistindo no direito de enriquecer urânio para fins civis.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 12 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)