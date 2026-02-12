Trump diz a Netanyahu que pretende continuar negociações com Teerão

O presidente norte-americano, Donald Trump, disse esta quarta-feira que pretende prosseguir as conversações com o Irão numa reunião com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, que insistiu nas "necessidades de segurança" de Israel.

"Não se chegou a nenhuma conclusão definitiva, exceto que insisti que as negociações com o Irão continuassem para ver se um acordo podia ou não ser concluído. Se for possível, indicarei ao primeiro-ministro que essa será a nossa preferência", escreveu Donald Trump na sua rede social "Truth Social", após receber Benjamin Netanyahu na Casa Branca.

Já o primeiro-ministro israelita, através de um comunicado, "insistiu nas necessidades de segurança do Estado de Israel no âmbito das negociações".

"Os dois líderes concordaram em continuar a coordenação e o contacto estreito entre si", indicou o gabinete do líder israelita, em comunicado.

Caso as conversações com Teerão se mostrem infrutíferas, Trump disse que terão apenas que "aguardar o resultado".

"Da última vez, o Irão decidiu que era melhor não fazer um acordo e foi atingido pelo 'Midnight Hammer' --- o que não funcionou bem para eles. Esperamos que desta vez sejam mais razoáveis e responsáveis", continuou, referindo-se aos bombardeamentos norte-americanos a instalações nucleares iranianas em junho de 2025.

Netanyahu chegou aos Estados Unidos da América (EUA) na terça-feira para mais uma visita oficial.