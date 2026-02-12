Trump "rasga" decisão que considerava gases com efeito de estufa uma ameaça à saúde pública

A administração Trump anunciou esta quinta-feira um recuo em matéria de legislação ambiental, que contraria o impacto dos gases com efeito de estufa na saúde humana.



O Presidente norte-americana revogou uma conclusão científica, da era Obama, que determinava que as emissões de gases com efeito de estufa representam um risco para o homem, eliminando também os padrões federais de emissões de escape aplicáveis a automóveis e camiões.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Trata-se da mais abrangente reversão de política climática levada a cabo pelo executivo até à data, na sequência de uma série de cortes regulatórios e outras medidas destinadas a libertar o desenvolvimento de combustíveis fósseis e a travar a expansão das energias limpas.

“Sob o processo agora concluído pela Environmental Protection Agency (EPA), estamos oficialmente a pôr fim à chamada ‘endangerment finding’, uma política desastrosa da era Obama que prejudicou gravemente a indústria automóvel norte-americana e fez disparar os preços para os consumidores”, declarou Trump, afirmando tratar-se da “maior ação de desregulação da história dos Estados Unidos”.

O Presidente fez o anúncio ao lado do administrador da EPA, Lee Zeldin, e do diretor do orçamento da Casa Branca, Russ Vought, que há muito defendia a revogação da referida conclusão científica e foi um dos principais arquitectos do plano político conservador Project 2025.

Trump tem afirmado acreditar que as alterações climáticas são uma “fraude” e retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, afastando o maior contribuinte histórico para o aquecimento global dos esforços internacionais de combate ao fenómeno.

A administração eliminou ainda créditos fiscais da era do Presidente Joe Biden destinados a acelerar a adopção de veículos elétricos e de energias renováveis.

O ex-Presidente Barack Obama criticou a decisão na rede social X, afirmando que, sem a chamada “endangerment finding”, “ficaremos menos seguros, menos saudáveis e menos capazes de combater as alterações climáticas — tudo para que a indústria dos combustíveis fósseis possa ganhar ainda mais dinheiro.”