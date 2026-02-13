Ouvir
Alemanha e França em conversações sobre "dissuasão nuclear europeia"

13 fev, 2026 - 19:32 • Ricardo Vieira, com Reuters

Na Conferência de Segurança de Munique, o chanceler alemão defendeu que a Europa precisa de se tornar mais forte para redefinir a sua relação com os Estados Unidos.

O chanceler alemão afirmou esta sexta-feira que iniciou conversações confidenciais com a França sobre um mecanismo europeu de dissuasão nuclear.

“Já iniciei conversas confidenciais com o Presidente francês sobre a dissuasão nuclear europeia”, declarou Friedrich Merz, na abertura da Conferência de Segurança de Munique.

“Nós, alemães, cumprimos as nossas obrigações legais. Encaramos esta questão como estritamente integrada no nosso modelo de partilha nuclear no seio da NATO. E não permitiremos que surjam zonas com níveis de segurança distintos na Europa”, sublinhou.

Friedrich Merz defende que a Europa precisa de se tornar mais forte para redefinir a sua relação com os Estados Unidos.

No discurso de abertura da Conferência de Segurança de Munique, o líder apelou ainda a Washington para “reparar e revitalizar a confiança” numa nova e perigosa era de política entre grandes potências, advertindo que os EUA não poderão agir isoladamente enquanto a antiga ordem global se desmorona.

A intervenção sublinhou a forma como os líderes europeus procuram, cada vez mais, traçar um caminho autónomo após um ano de agitação sem precedentes nas relações transatlânticas, ao mesmo tempo que tentam preservar a aliança com Washington.

A Europa enfrenta múltiplas ameaças, desde a guerra da Rússia na Ucrânia até às fortes perturbações no comércio mundial.

O chanceler alemão aproveitou a intervenção para reforçar a sua preocupação com as mudanças na ordem mundial.

“Temo que tenhamos de o dizer de forma ainda mais clara: esta ordem, por mais imperfeita que fosse mesmo no seu melhor momento, já não existe sob essa forma”, salientou.

O chanceler alemão declarou: “Na era da rivalidade entre grandes potências, até os Estados Unidos não serão suficientemente fortes para agir sozinhos. Caros amigos, fazer parte da NATO não é apenas uma vantagem competitiva da Europa. É também uma vantagem competitiva dos Estados Unidos.”

“Por isso, reparemos e revitalizemos juntos a confiança transatlântica”, acrescentou.


