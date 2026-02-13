Ouvir
França

Ataque com faca junto ao Arco do Triunfo em Paris

13 fev, 2026 - 18:12 • Ricardo Vieira

Suspeito foi neutralizado pelas forças de segurança.

Um homem foi atingido a tiro e neutralizado após atacar com uma faca um agente da polícia junto ao Arco do Triunfo, em Paris.

O incidente aconteceu ao final da tarde durante a cerimónia do reacender da chama, junto ao túmulo do Soldado Desconhecido.

O suspeito atacou um dos polícias com uma faca e outro agente usou a sua arma de fogo para neutralizar o atacante, que foi levado para o hospital em estado crítico.

Após ataque, foi montado um cordão de segurança na zona do Arco do Triunfo.

O Departamento Anti-Terrorismo de França abriu uma investigação ao incidente de segurança em Paris.

Os motivos do ataque não são conhecidos.

