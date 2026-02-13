Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta". "Só no futebol, são quase 450 mortos"

13 fev, 2026 - 17:14 • Miguel Marques Ribeiro com Reuters
Entre ruínas e escombros, num campo de futebol de cinco desgastado, o Jabalia Youth defrontou o Al-Sadaqa no primeiro torneio de futebol organizado na Faixa de Gaza, depois de dois anos de guerra com Israel.
A partida terminou empatada, assim como o segundo jogo entre Beit Hanoun e Al-Shujaiya. Mas os espectadores não se desiludiram, vibrando e fazendo balançar a vedação de arame farpado junto ao campo Palestina, nos destroços do distrito de Tal al-Hawa, na Cidade de Gaza.
Rapazes escalavam um muro de betão partido ou espreitavam por buracos nas ruínas para ver o que acontecia. Alguém batia num tambor incentivando os cânticos das claques.
Youssef Jendiya, de 21 anos, um dos jogadores do Jabalia Youth, de uma zona de Gaza amplamente despovoada e devastada pelas forças israelitas, descreveu o seu sentimento ao regressar ao campo: "Sinto-me confuso. Feliz e triste."
"As pessoas procuram água de manhã, comida, pão. A vida é um pouco difícil. Mas ainda resta um pouco deste dia, em que pude vir jogar futebol e expressar um pouco da minha alegria", declarou.
"Chegas ao estádio com saudades de muitos dos teus companheiros de equipa. Alguns morreram, outros ficaram feridos, outros saíram para fazer tratamentos. A alegria é um pouco incompleta."
Quatro meses após o cessar-fogo que pôs fim aos principais combates em Gaza, quase não houve reconstrução do edificado. Cerca de 90% da infraestrutura desportiva ficou destruída.
As forças israelitas ordenaram a todos os residentes que abandonassem cerca de dois terços do território, amontoando mais de dois milhões de pessoas numa pequena faixa de ruínas ao longo da costa, a maioria em tendas improvisadas ou edifícios danificados.
O antigo local do Estádio Yarmouk, com capacidade para nove mil pessoas, na Cidade de Gaza, que as forças israelitas arrasaram durante a guerra e usaram como centro de detenção, alberga agora famílias deslocadas em tendas brancas, amontoadas na terra castanha do que outrora foi o campo de jogo.
"A realidade atual é trágica", declara Islam Saqer, da Associação dos Media Desportivos da Palestina. Estamos a falar de mais de mil mortos em diferentes modalidades, jogos e associações desportivas. Só no futebol, são quase 450 mortos, entre jogadores, treinadores, árbitros e outras pessoas envolvidas no jogo.
Para o torneio desta semana, a Federação de Futebol conseguiu remover os escombros de um muro que ruiu sobre o retângulo de jogo, erguer uma vedação e varrer os detritos do antigo relvado sintético.
Quando entraram em campo, as equipas estavam a "enviar uma mensagem", disse Amjad Abu Awda, de 31 anos, jogador do Beit Hanoun. "A de que, independentemente do que tenha acontecido, da destruição e da guerra genocida, continuamos a jogar e a viver. A vida precisa de continuar."