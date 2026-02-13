​Caso Epstein: Diretora jurídica da Goldman Sachs demite-se após revelações

A diretora jurídica da Goldman Sachs, Kathy Ruemmler, apresentou a demissão na sequência do caso Epstein.



Kathy Ruemmler deixa o grupo financeiro após documentos divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos revelarem que aceitou presentes do falecido agressor sexual Jeffrey Epstein.

A diretora jurídica da Goldman Sachs também aconselhou o investidor sobre a forma de responder a perguntas da comunicação social relativas aos seus crimes.

A saída de Ruemmler, que integrava o núcleo de principais executivos da instituição de Wall Street, é a mais mediática no setor bancário desde a divulgação, no mês passado, dos mais recentes documentos sobre Epstein.

As revelações envolveram vários grandes bancos, incluindo o UBS, que, segundo documentos recentes, abriu contas em 2014 para Ghislaine Maxwell, associada de Epstein, apenas meses depois de o JPMorgan Chase ter decidido pôr termo à sua relação com o financeiro.

“Como uma das profissionais mais reconhecidas na sua área, Kathy foi também mentora e amiga de muitos dos nossos colaboradores, e fará falta”, afirmou David Solomon, presidente executivo da Goldman Sachs

Ruemmler comunicou a Solomon, na quinta-feira, que iria demitir-se, segundo uma fonte próxima do processo. A demissão produzirá efeitos a 30 de junho.



