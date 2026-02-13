Estados Unidos. Dois mortos e um ferido em tiroteio numa Universidade da Carolina do Sul

O tiroteio terá acontecido por volta das 21h15, hora local, num apartamento do complexo residencial estudantil Hugine Suites, de acordo com o comunicado publicado na página da universidade no Facebook.

Duas pessoas morreram e outra ficou ferida num tiroteio na noite de quinta-feira num dormitório da Universidade do Estado da Carolina do Sul, uma faculdade historicamente negra, levando ao bloqueio do campus, segundo informa a instituição em comunicado.

As entidades oficiais não sabiam, imediatamente após o ataque, se o autor do tiroteio estava em fuga.

"As autoridades da universidade ainda não confirmaram a identidade das vítimas nem o estado da pessoa ferida", acrescentava a instituição.

A Universidade Estadual da Carolina do Sul, com mais de 3.000 alunos matriculados, é uma das duas universidades historicamente negras em Orangeburg, Carolina do Sul, uma cidade universitária ribeirinha a cerca de 65 quilómetros a sudeste da capital do estado, Columbia. A outra é a Universidade Claflin.

Contactada pela Reuters, a secretaria de segurança pública da universidade disse que não estar autorizada a fornecer qualquer informação sobre o incidente.

A universidade diz já ter solicitado à Divisão de Polícia Estadual uma investigação ao tiroteio e que as aulas de sexta-feira foram canceladas.