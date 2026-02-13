FBI duplica recompensa para 80 mil euros por pistas sobre paradeiro de mãe de jornalista

Depois de oferecer mais de 40 mil euros por pistas, o FBI dobrou a recompensa e está a oferecer agora uma recompensa de mais de 80 mil euros (100 mil dólares, exatamente) por pistas que levem ao paradeiro da mãe da jornalista norte-americana Savannah Guthrie, Nancy Guthrie, desaparecida desde dia 4 de fevereiro. As provas recolhidas até ao momento não deixam margem para indicar qualquer possível suspeito e os investigadores acreditam que o desaparecimento da idosa de 84 anos a meio da noite se trata de um rapto.

Este é um dos assuntos mais comentados nos Estados Unidos da América (EUA). As autoridades divulgaram as imagens da câmara de videovigilância da casa que captaram, por segundos, a pessoa suspeita.

Uma pessoa encapuçada, de lutas e mochila às costas. A imagem é pouco ou nada reveladora, mas o suspeito foi descrito pelo FBI como um homem com altura entre 1,75 m e 1,78 m, visto a usar uma mochila preta de 25 litros. No entanto, Savannah Guthrie continua a pedir nas redes sociais para que ajudem, acreditem e orem pela mãe. As autoridades de Arizona, localidade da família Guthrie, acreditam que Nancy, de 84 anos, "continua algures por aí", mas ainda sem suspeitas de quem poderá ter raptado. Os familiares da mulher de 84 anos saíram de casa pelas 21h30 no sábado e pela manhã de domingo surgiu o primeiro alerta. Os membros da Igreja que Nancy costumava frequentar notaram a sua falta e avisaram, de imediato, a família.

