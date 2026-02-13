Ouvir
Estados Unidos

FBI duplica recompensa para 80 mil euros por pistas sobre paradeiro de mãe de jornalista

13 fev, 2026 - 00:53 • Catarina Magalhães, com Reuters

Imagens da videovigilância da casa captaram, por segundos, a pessoa suspeita. Uma pessoa encapuçada, de lutas e mochila às costas. Savannah Guthrie continua a pedir nas redes sociais para que ajudem, acreditem e orem pela mãe, de 82 anos.

Depois de oferecer mais de 40 mil euros por pistas, o FBI dobrou a recompensa e está a oferecer agora uma recompensa de mais de 80 mil euros (100 mil dólares, exatamente) por pistas que levem ao paradeiro da mãe da jornalista norte-americana Savannah Guthrie, Nancy Guthrie, desaparecida desde dia 4 de fevereiro.

As provas recolhidas até ao momento não deixam margem para indicar qualquer possível suspeito e os investigadores acreditam que o desaparecimento da idosa de 84 anos a meio da noite se trata de um rapto.

Este é um dos assuntos mais comentados nos Estados Unidos da América (EUA).

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

As autoridades divulgaram as imagens da câmara de videovigilância da casa que captaram, por segundos, a pessoa suspeita.

Uma pessoa encapuçada, de lutas e mochila às costas. A imagem é pouco ou nada reveladora, mas o suspeito foi descrito pelo FBI como um homem com altura entre 1,75 m e 1,78 m, visto a usar uma mochila preta de 25 litros.

No entanto, Savannah Guthrie continua a pedir nas redes sociais para que ajudem, acreditem e orem pela mãe.

As autoridades de Arizona, localidade da família Guthrie, acreditam que Nancy, de 84 anos, "continua algures por aí", mas ainda sem suspeitas de quem poderá ter raptado.

Os familiares da mulher de 84 anos saíram de casa pelas 21h30 no sábado e pela manhã de domingo surgiu o primeiro alerta. Os membros da Igreja que Nancy costumava frequentar notaram a sua falta e avisaram, de imediato, a família.

Os investigadores descobriram que a câmara da campainha da casa foi desativada e que a aplicação do pacemaker foi desligada pela madrugada de domingo, altura em que se presume que o rapto tenha ocorrido.

Segundo a filha, Nancy pode estar em grave risco de saúde sem a medicação prescrita.

As buscas começaram no próprio dia da denúncia e as autoridades encaminharam uma equipa de detetives especializada em homicídios para a casa dos Guthrie, afirmando que as pistas encontradas indiciavam uma cena de crime de "grande preocupação".

No início do mês, o xerife reforçou a teoria de que "Nancy foi retirada de casa contra a sua vontade" e adiantou que, em conjunto com o FBI, analisaram um pedido de resgate, que era, afinal, falso, informou a "CBS News".

