Francês em morte cerebral após agressões de grupo de extrema-esquerda Antifa

A procuradoria da cidade francesa de Lyon abriu esta sexta-feira uma investigação por "violência agravada" a um grupo que espancou um jovem atualmente em morte cerebral, que segundo os media franceses serão militantes de extrema-esquerda Antifa. O jovem de 23 anos foi agredido na noite de quinta-feira à margem de uma conferência proferida pela eurodeputada Rima Hassan, do partido LFI (esquerda radical), na universidade Sciences Po Lyon, segundo o "Le Figaro". A mesma fonte adianta que várias ativistas do coletivo feminista e identitário Némésis reuniram-se perto do edifício Sciences Po exibindo uma faixa em protesto contra a presença de Rima Hassan, com o slogan "Islamo-esquerdistas fora das nossas universidades".

A diretora do coletivo militante Némésis, Alice Cordier, relatou à imprensa que o protesto contou com cinco a seis mulheres e que alguns homens voluntários estavam posicionados um pouco mais afastados, "prontos para intervir e garantir a segurança caso as ativistas fossem atacadas".

De acordo com Cordier, os homens que acompanhavam as ativistas foram "atacados" por "uma milícia armada", que o coletivo afirma ser composta por militantes Antifa. A vítima grave, de nome Quentin, "foi derrubada no chão, a sua cabeça foi atingida e repetidamente pontapeada", detalhou o grupo Némésis em comunicado. Fonte próxima da investigação citada pelo "Le Parisien" indicou que o jovem sofreu múltiplos ferimentos por arma branca e foi atingido em órgãos vitais. Segundo o canal "BFMTV", a violência envolveu cerca de meia centena de pessoas. A mesma fonte adiantou que os militantes de extrema-esquerda realizaram ainda um protesto à margem de uma conferência sobre a "negação das leis da guerra" na Universidade Lyon 3. Uma das voluntárias que acompanhava os ativistas da Nemesis "foi alvo de um ataque e literalmente linchada com luvas de soqueira" quando estes saíam do local, adiantou à Europe 1. "A nossa ativista está a sofrer de dores de cabeça e náuseas devido ao impacto", afirmou o grupo, anunciando que vai apresentar queixa.