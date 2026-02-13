Francês em morte cerebral após agressões de grupo de extrema-esquerda Antifa

13 fev, 2026 - 22:05 • Lusa
A procuradoria da cidade francesa de Lyon abriu esta sexta-feira uma investigação por "violência agravada" a um grupo que espancou um jovem atualmente em morte cerebral, que segundo os media franceses serão militantes de extrema-esquerda Antifa.
O jovem de 23 anos foi agredido na noite de quinta-feira à margem de uma conferência proferida pela eurodeputada Rima Hassan, do partido LFI (esquerda radical), na universidade Sciences Po Lyon, segundo o "Le Figaro".
A mesma fonte adianta que várias ativistas do coletivo feminista e identitário Némésis reuniram-se perto do edifício Sciences Po exibindo uma faixa em protesto contra a presença de Rima Hassan, com o slogan "Islamo-esquerdistas fora das nossas universidades".
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
A diretora do coletivo militante Némésis, Alice Cordier, relatou à imprensa que o protesto contou com cinco a seis mulheres e que alguns homens voluntários estavam posicionados um pouco mais afastados, "prontos para intervir e garantir a segurança caso as ativistas fossem atacadas".
França
Suspeito foi neutralizado pelas forças de seguranç(...)
De acordo com Cordier, os homens que acompanhavam as ativistas foram "atacados" por "uma milícia armada", que o coletivo afirma ser composta por militantes Antifa.
A vítima grave, de nome Quentin, "foi derrubada no chão, a sua cabeça foi atingida e repetidamente pontapeada", detalhou o grupo Némésis em comunicado.
Fonte próxima da investigação citada pelo "Le Parisien" indicou que o jovem sofreu múltiplos ferimentos por arma branca e foi atingido em órgãos vitais.
Segundo o canal "BFMTV", a violência envolveu cerca de meia centena de pessoas.
A mesma fonte adiantou que os militantes de extrema-esquerda realizaram ainda um protesto à margem de uma conferência sobre a "negação das leis da guerra" na Universidade Lyon 3.
Uma das voluntárias que acompanhava os ativistas da Nemesis "foi alvo de um ataque e literalmente linchada com luvas de soqueira" quando estes saíam do local, adiantou à Europe 1.
"A nossa ativista está a sofrer de dores de cabeça e náuseas devido ao impacto", afirmou o grupo, anunciando que vai apresentar queixa.
Ficheiros Epstein
O caso ligado ao pedófilo norte-americano está a e(...)
Num comunicado divulgado nesta sexta-feira à noite, o advogado da família de Quentin, Fabien Rajon, indicou que o jovem "não era segurança nem membro de qualquer serviço de segurança e não tinha antecedentes criminais".
"Quentin nunca esteve no passado envolvido em qualquer caso, muito menos por violência" e a causa mais provável do estado crítico em que se encontra foi "um linchamento gratuito por parte de vários indivíduos, que eram demasiado numerosos e estavam armados, e que atacaram implacavelmente a vítima isolada".
O jovem sofreu uma hemorragia cerebral e o seu estado é crítico, confirmou a procuradoria de Lyon.
Várias fontes indicaram ao "Le Figaro" que o jovem está em morte cerebral e a sua família confirmou à agência AFP que se encontra em "estado grave".
O caso entrou rapidamente na crispada política francesa, com a LFI a atribuí-lo a "violência entre a extrema-direita e a extrema-esquerda", e políticos do oposto do espectro a fustigar o partido de esquerda radical.
O líder e provável candidato presidencial da União Nacional (RN, direita radical), Jordan Bardella, defendeu que "a impunidade da extrema-esquerda tem de acabar".
O ex-ministro do Interior e agora candidato presidencial de direita Bruno Retailleau visou diretamente o líder da LFI (movimento político França Insubmissa), Jean-Luc Mélenchon: "Não é a polícia que mata, é a extrema-esquerda", acusou.