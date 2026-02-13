ICE planeia gastar mais de 30 mil milhões de euros em detenções até ao final do ano

O serviço de anti-imigração norte-americano ICE está a planear gastar mais de 30 mil milhões de euros (exatamente 38 mil milhões de dólares) até ao final do ano em centros de detenção para deter e processar dezenas de milhares de imigrantes que, depois, são deportados.

O ICE planeia adquirir 16 edifícios e renová-los para funcionarem como centros regionais de processamento, com capacidade para mil a 1.500 detidos, para estadias médias de três a sete dias, segundo o plano.



Os dados revelados pela governadora republicana Kelly Ayotte foram partilhados pelo Departamento de Segurança Interna.

Para além das 10 novas instalações para os agentes, os serviços de anti-imigração também vão abrir oito grandes centros de detenção com capacidade para acolher entre sete e 10 mil detidos durante um período médio de cerca de 60 dias.

Estes locais vão funcionar como “lugar principal” para imigrantes a serem deportados para o estrangeiro.