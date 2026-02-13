Ouvir
Estados Unidos

ICE planeia gastar mais de 30 mil milhões em centros de detenção

13 fev, 2026 - 22:48 • Reuters

Serviço de anti-imigração norte-americano planeia comprar mais de 20 edifícios para detenção de imigrantes e futura deportação.

O serviço de anti-imigração norte-americano ICE está a planear gastar mais de 30 mil milhões de euros (exatamente 38 mil milhões de dólares) até ao final do ano em centros de detenção para deter e processar dezenas de milhares de imigrantes que, depois, são deportados.

O ICE planeia adquirir 16 edifícios e renová-los para funcionarem como centros regionais de processamento, com capacidade para mil a 1.500 detidos, para estadias médias de três a sete dias, segundo o plano.

Os dados revelados pela governadora republicana Kelly Ayotte foram partilhados pelo Departamento de Segurança Interna.

Para além das 10 novas instalações para os agentes, os serviços de anti-imigração também vão abrir oito grandes centros de detenção com capacidade para acolher entre sete e 10 mil detidos durante um período médio de cerca de 60 dias.

Estes locais vão funcionar como “lugar principal” para imigrantes a serem deportados para o estrangeiro.

Depois da administração Trump ter contratado mais 12 mil agentes, o documento refere que os centros são necessários para "criar uma rede de detenção eficiente".

Os outros edifícios vão ser, em princípio, remodelados para criar espaços para serviços médicos e dentários, refeitórios, átrios, áreas recreativas, dormitórios e salas de audiências.

Os centros de detenção vão ser financiados com verbas provenientes do vasto pacote de despesa aprovado pelo Congresso, de maioria republicana, em julho de 2025.

Já o orçamento do ano fiscal de 2024 previa 3,4 mil milhões de dólares para a detenção de imigrantes.

