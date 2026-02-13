Ouvir
Em Destaque
Ficheiros Epstein

Jeffrey Epstein ponderou viver em Portugal e aproveitar regime para não pagar impostos

13 fev, 2026 - 17:26 • Diogo Camilo

Documentos em investigação incluem troca de emails onde o magnata admite mudar-se para Portugal para aproveitar o regime de Residente Não Habitual, que oferecia 10 anos de isenção de impostos e acabou revogado em 2024. Epstein, descendente de judeus, também pesquisou sobre a aprovação da Lei dos Sefarditas.

Jeffrey Epstein, o milionário norte-americano que era suspeito de liderar uma rede de tráfico sexual de menores, ponderou mudar-se para Portugal numa troca de mensagens em novembro de 2014 com a banqueira suíça Ariane de Rothschild.

De acordo com o Expresso, na mais recente divulgação de ficheiros relacionados com o caso de Epstein — e da qual já foram divulgados milhões de documentos pela justiça norte-americana — surge uma troca de emails em que a peça central da investigação (que foi encontrado morto numa prisão em 2019 enquanto esperava por julgamento) admite viver em Portugal.

Epstein terá sido convencido por Ariane de Rothschild a mudar-se pelas "praias, o sol, os fabulosos lugares históricos ou a simpatia dos portugueses" e, como aliciante, fala-lhe de "10 anos de isenção de impostos", caso se tornasse residente fiscal estrangeiro, ao abrigo do regime de Residente Não Habitual, que acabou revogado em 2024.

A mudança não aconteceu mas, meses depois, Epstein pesquisou sobre a aprovação pelo Parlamento português da Lei dos Sefarditas, que permitia a aquisição de nacionalidade por descendentes de judeus sefarditas, já que era filho de uma família judia.

Os ficheiros revelam ainda, adianta o Expresso, que algumas das vítimas de Epstein estiveram hospedadas em Portugal e que o magnata pagou viagens e estadias em hóteis de luxo em Lisboa a pelo menos duas mulheres que se deslocaram de Moscovo e de Paris para Lisboa, Porto e Ponta Delgada no início de junho de 2018.

Entre os documentos surge o nome de Luís Amado, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros de José Sócrates, entre os 15 convidados de uma conferência internacional com vários líderes mundiais em outubro de 2010, numa conversa entre Epstein e o banqueiro James Staley, da Barclays.

Há também menções a um jato que fez escalas técnicas em Santa Maria, Açores, em 2002 e 2003, e onde seguiam figuras como o ex-presidente dos EUA Bill Clinton.

