Jeffrey Epstein ponderou viver em Portugal e aproveitar regime para não pagar impostos

Jeffrey Epstein, o milionário norte-americano que era suspeito de liderar uma rede de tráfico sexual de menores, ponderou mudar-se para Portugal numa troca de mensagens em novembro de 2014 com a banqueira suíça Ariane de Rothschild.

De acordo com o Expresso, na mais recente divulgação de ficheiros relacionados com o caso de Epstein — e da qual já foram divulgados milhões de documentos pela justiça norte-americana — surge uma troca de emails em que a peça central da investigação (que foi encontrado morto numa prisão em 2019 enquanto esperava por julgamento) admite viver em Portugal.

Epstein terá sido convencido por Ariane de Rothschild a mudar-se pelas "praias, o sol, os fabulosos lugares históricos ou a simpatia dos portugueses" e, como aliciante, fala-lhe de "10 anos de isenção de impostos", caso se tornasse residente fiscal estrangeiro, ao abrigo do regime de Residente Não Habitual, que acabou revogado em 2024.

A mudança não aconteceu mas, meses depois, Epstein pesquisou sobre a aprovação pelo Parlamento português da Lei dos Sefarditas, que permitia a aquisição de nacionalidade por descendentes de judeus sefarditas, já que era filho de uma família judia.