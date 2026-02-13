Nove detidos por suposta fraude de 10 milhões no Louvre

A polícia francesa deteve nove pessoas no âmbito de uma alegada fraude na bilheteira do famoso Museu do Louvre, em Paris, informou o Ministério Público de Paris.

Entre os detidos encontram-se dois funcionários do museu mais visitado do mundo, vários guias e uma pessoa descrita como líder do esquema, explica o comunicado.

Segundo a polícia local, podem ter entrado, de forma fraudulenta, até 20 grupos de turistas por dia ao longo de um período de 10 anos.



Em causa está uma fraude no valor de mais de 10 milhões de euros.



A investigação teve início depois de o Louvre ter assinalado, em dezembro de 2024, a presença de dois guias chineses suspeitos de introduzirem grupos de turistas chineses no museu, reutilizando bilhetes de entrada única para pessoas diferentes.

