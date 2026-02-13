Ouvir
França

Nove detidos por suposta fraude de 10 milhões no Louvre

13 fev, 2026 - 20:40 • Catarina Magalhães, com Reuters

Esquema envolvia reutilizar bilhetes de entrada única para pessoas diferentes ao longo de 10 anos. O episódio do assalto ao Louvre e a inundação que danificou várias obras de arte e documentos antigos atropelaram a investigação, atrasando a detenção dos suspeitos.

A polícia francesa deteve nove pessoas no âmbito de uma alegada fraude na bilheteira do famoso Museu do Louvre, em Paris, informou o Ministério Público de Paris.

Entre os detidos encontram-se dois funcionários do museu mais visitado do mundo, vários guias e uma pessoa descrita como líder do esquema, explica o comunicado.

Segundo a polícia local, podem ter entrado, de forma fraudulenta, até 20 grupos de turistas por dia ao longo de um período de 10 anos.

Em causa está uma fraude no valor de mais de 10 milhões de euros.

A investigação teve início depois de o Louvre ter assinalado, em dezembro de 2024, a presença de dois guias chineses suspeitos de introduzirem grupos de turistas chineses no museu, reutilizando bilhetes de entrada única para pessoas diferentes.

No entanto, o episódio do assalto ao Louvre e às joias roubadas em outubro e a inundação que danificou várias obras de arte e documentos antigos em dezembro atropelaram a investigação e atrasaram o desmantelamento do alegado esquema de fraude.

Por entre as buscas, a polícia apreendeu também quase um milhão de euros em numerário e cerca de 500 mil euros depositados em contas bancárias.

O Ministério Público adiantou ainda que este grupo poderá ter praticado o mesmo tipo de fraude no Palácio de Versalhes, mas sem adiantar mais pormenores.

No mês passado, o Louvre aumentou os preços dos bilhetes em 45% para a maioria dos turistas de fora da União Europeia (UE) para ajudar a financiar obras de renovação.

