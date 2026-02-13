Rússia e Ucrânia voltam à mesa de negociações na próxima semana em Genebra

A Rússia e a Ucrânia vão ter novas negociações para o fim do conflito na próxima semana, com intermediação dos Estados Unidos da América. A reunião deverá realizar-se em Genebra, na Suíça, nos dias 17 e 18 de fevereiro, segundo a imprensa russa.

Em conferência de imprensa, o Kremlin confirmou o encontro mas não avançou nenhuma data. "Há um acordo para que isso aconteça, de facto, na próxima semana. Vamos informar sobre o local e as datas", afirmou Dmitri Peskov, porta-voz da Presidência da Rússia.

A agência estatal russa TASS avança que uma nova ronda de negociações acontecerá na próxima terça e quarta-feira, com as negociações a serem lideradas da parte russa por Vladimir Medinsky, conselheiro de Vladimir Putin e que liderou as reuniões com intermediários ucranianos desde o início do conflito, em 2022.

A última ronda de negociações entre Rússia e Ucrânia, com presença dos Estados Unidos, aconteceu em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos.

A confirmar-se o local, estas são as primeiras reuniões entre os dois países em território europeu.