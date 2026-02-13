Starmer apela à Europa que reduza "excessiva dependência" militar dos EUA

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, vai defender este sábado que a Europa deve reduzir a sua dependência dos Estados Unidos da América (EUA) e reforçar o papel europeu na NATO, defendendo laços mais fortes entre o Reino Unido e a União Europeia.

No discurso que fará na Conferência de Segurança de Munique, o chefe do Governo britânico vai apelar por maior cooperação a nível da segurança e defesa com a Europa perante a ameaça crescente da Rússia.

"Já não somos o Reino Unido dos anos do Brexit", garantiu esta sexta-feira, em excertos do discurso divulgados antecipadamente por Downing Street à comunicação social.

Embora considere que os EUA são um "aliado indispensável", Starmer vai alertar que a Europa precisa passar "da dependência excessiva para a interdependência", caminhando para "uma nova fase de dissuasão soberana e poder próprio".

"Falo de uma visão de segurança europeia e de maior autonomia, que não implica a retirada norte-americana, mas uma verdadeira partilha de encargos, e restabelece os laços que nos beneficiaram até agora", acrescenta.

O primeiro-ministro britânico também identifica a fragmentação da base industrial de defesa europeia como obstáculo à eficiência e à competitividade, defendendo maior integração e planeamento conjunto.