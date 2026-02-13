Ouvir
Tensão no Irão

Trump dá um mês para Irão aceitar acordo ou sofrer consequências traumáticas

13 fev, 2026 - 00:07 • Lusa

"Precisamos de chegar a um acordo, caso contrário será muito traumático, muito traumático", disse Trump sobre as negociações com a República Islâmica.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçou na quinta-feira o regime iraniano com consequências "muito traumáticas" caso não aceite um acordo sobre o seu programa nuclear, que deverá estar concluído num mês.

"Precisamos de chegar a um acordo, caso contrário será muito traumático, muito traumático", disse Trump sobre as negociações com a República Islâmica, numa conferência de imprensa na Casa Branca.

Na ausência de um acordo, adiantou, os Estados Unidos da América (EUA) passariam para a "fase dois", que seria "muito dura" para os iranianos.

Trump apontou novamente como exemplo o bombardeamento norte-americano de instalações nucleares iranianas durante a guerra de 12 dias iniciada por Israel em junho.

Os ataques do ano passado tiveram como alvo responsáveis militares iranianos, cientistas nucleares e diversos locais, bem como áreas residenciais em vários pontos do Irão.

Os EUA juntaram-se à ofensiva atacando três instalações nucleares iranianas.

Trump diz a Netanyahu que pretende continuar negociações com Teerão

Tensão no Irão

Trump diz a Netanyahu que pretende continuar negociações com Teerão

Após ser recebido por Donald Trump na Casa Branca,(...)

Donald Trump advertiu Teerão repetidamente para uma potencial resposta militar norte-americana à brutal repressão pelas autoridades de protestos nas principais cidades iranianas no início de janeiro, contra a gestão da crise económica pelo governo, mas também visando o regime islamita.

Após uma ronda inicial de negociações, a 6 de fevereiro em Omã, Washington e Teerão afirmam que desejam continuar as discussões.

Os EUA insistem em incluir nas negociações a questão dos mísseis balísticos e dos grupos apoiados pelo Irão e designados como terroristas, caso do Hezbollah no Líbano e do Hamas nos territórios palestinianos, parte do chamado Eixo da Resistência.

Teerão, por sua vez, quer discutir apenas o programa nuclear, em troca de um alívio das sanções, e insiste em adquirir capacidade de enriquecimento de urânio com fins que designa como civis.

Numa reunião com o primeiro-ministro israelita na quarta-feira, Trump insistiu nas negociações, perante a alternativa de um ataque militar.

Trump diz ao Irão para fechar acordo nuclear ou próximo ataque será “muito pior”

EUA

Trump diz ao Irão para fechar acordo nuclear ou próximo ataque será “muito pior”

Trump tem ameaçado repetidamente intervir se o Irã(...)

"Não se chegou a nenhuma conclusão definitiva, exceto que insisti que as negociações com o Irão continuassem para ver se um acordo podia ou não ser concluído", escreveu Donald Trump na sua rede social Truth Social, após receber Benjamin Netanyahu na Casa Branca.

Já o primeiro-ministro israelita, através de um comunicado, "insistiu nas necessidades de segurança do Estado de Israel no âmbito das negociações".

"Os dois líderes concordaram em continuar a coordenação e o contacto estreito entre si", indicou o gabinete do líder israelita, em comunicado.

Israel quer que o Irão concorde em limitar o enriquecimento de urânio, reduzir o programa de mísseis balísticos e acabar com qualquer apoio a milícias na região.

O porta-aviões USS Abraham Lincoln e a respetiva frota de ataque chegaram à região do golfo Pérsico a 26 de janeiro, de acordo com o Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM).

A Administração norte-americana descreveu esta deslocação de forças como uma medida de "vigilância e dissuasão" no quadro de possíveis ações do Irão, e indicou estar a avaliar o envio de um segundo porta-aviões, caso as negociações nucleares com Teerão não avancem.

