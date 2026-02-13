Trump dá um mês para Irão aceitar acordo ou sofrer consequências traumáticas

O Presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçou na quinta-feira o regime iraniano com consequências "muito traumáticas" caso não aceite um acordo sobre o seu programa nuclear, que deverá estar concluído num mês. "Precisamos de chegar a um acordo, caso contrário será muito traumático, muito traumático", disse Trump sobre as negociações com a República Islâmica, numa conferência de imprensa na Casa Branca. Na ausência de um acordo, adiantou, os Estados Unidos da América (EUA) passariam para a "fase dois", que seria "muito dura" para os iranianos. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Trump apontou novamente como exemplo o bombardeamento norte-americano de instalações nucleares iranianas durante a guerra de 12 dias iniciada por Israel em junho. Os ataques do ano passado tiveram como alvo responsáveis militares iranianos, cientistas nucleares e diversos locais, bem como áreas residenciais em vários pontos do Irão. Os EUA juntaram-se à ofensiva atacando três instalações nucleares iranianas.

Donald Trump advertiu Teerão repetidamente para uma potencial resposta militar norte-americana à brutal repressão pelas autoridades de protestos nas principais cidades iranianas no início de janeiro, contra a gestão da crise económica pelo governo, mas também visando o regime islamita. Após uma ronda inicial de negociações, a 6 de fevereiro em Omã, Washington e Teerão afirmam que desejam continuar as discussões. Os EUA insistem em incluir nas negociações a questão dos mísseis balísticos e dos grupos apoiados pelo Irão e designados como terroristas, caso do Hezbollah no Líbano e do Hamas nos territórios palestinianos, parte do chamado Eixo da Resistência. Teerão, por sua vez, quer discutir apenas o programa nuclear, em troca de um alívio das sanções, e insiste em adquirir capacidade de enriquecimento de urânio com fins que designa como civis. Numa reunião com o primeiro-ministro israelita na quarta-feira, Trump insistiu nas negociações, perante a alternativa de um ataque militar.