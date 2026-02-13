Um morto e mais de 80 feridos na Catalunha por "vento excecional"

Uma mulher morreu na região espanhola da Catalunha e mais de 80 pessoas ficaram feridas por causa de um "episódio de vento excecional" associado à tempestade Nils, disseram, esta sexta-feira, as autoridades locais.

Os ventos fortes atingiram a Catalunha, sobretudo, na quinta-feira e provocaram cinco feridos graves, um deles em estado crítico, uma mulher que acabou por morrer durante a madrugada no hospital, segundo o Departamento de Saúde da Generalitat (governo autonómico).

A mulher, de 46 anos, tinha ficado ferida quando caiu o teto de uma unidade industrial, segundo a mesma fonte.

O vento, com rajadas que atingiram mais de 160 quilómetros por hora em algumas zonas, levou na quinta-feira ao encerramento das escolas na Catalunha por precaução, diversas empresas decidiram também fechar e os serviços públicos de saúde reduziram a atividade às necessidades e solicitações urgentes.

Mais de 100 voos foram cancelados no aeroporto de Barcelona na quinta-feira e o vento provocou também perturbações e limitações nos portos catalães, nas estradas e nas ligações de comboio, incluindo as de alta velocidade.

O vento arrancou e partiu árvores, iluminação pública, telhados e outras estruturas e fez cair muros e paredes.

Segundo a proteção civil da Catalunha, no nordeste de Espanha, "86 pessoas precisaram de assistência sanitária e 34 delas foram levadas para unidades de saúde".

A Generalitat da Catalunha precisou que nove pessoas precisarem de ser tratadas em hospitais e que cinco ficaram em estado grave.

O serviço de emergência 112 catalão disse que devido ao "episódio de vento excecional" recebeu mais de 4500 chamadas na quinta-feira.

A tempestade Nils foi a oitava a atingir a Península Ibérica deste o início deste ano.

Praticamente todo o território continental espanhol está esta sexta-feira de novo sob aviso meteorológico por causa da passagem de nova tempestade, a depressão Oriana.

O mau tempo das últimas semanas na Península Ibérica, com tempestades sucessivas a atingir Portugal e Espanha, tem causado ventos, chuvas intensas e inundações em diversas regiões dos dois países.