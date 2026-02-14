Cuba cancelou o festival de charutos que financiava o sistema de saúde

14 fev, 2026 - 20:46 • Lusa
Cuba anunciou este sábado o cancelamento do seu festival de charutos, que arrecada anualmente milhões de euros para o Governo através de um prestigiado leilão, numa altura em que o país enfrenta uma grave crise energética.
"O comité organizador do Festival de Havana anuncia o adiamento da sua próxima edição", agendada para 24 a 27 de fevereiro, informaram os organizadores numa carta aos participantes.
Nenhuma nova data foi anunciada até ao momento.
Em 2025, o leilão de charutos e humidificadores de luxo arrecadou 16,4 milhões de euros. Os fundos destinam-se oficialmente ao sistema de saúde cubano.