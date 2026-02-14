Marco Rubio. "Acreditamos que a Europa deve sobreviver"

Marco Rubio já discursou na conferência de Segurança de Munique, onde estão vários lideres mundiais, mas sobretudo europeus. O secretário de Estado norte-americano aproveitou para defender a aliança com a Europa e garantir que os EUA estarão sempre ligados aos povos europeus.

"Importamo-nos profundamente com o nosso futuro. E se, por vezes, discordamos, mas as nossas discordâncias vêm da nossa profunda preocupação com uma Europa com a qual estamos conectados, não apenas economicamente, não apenas militarmente. Estamos conectados espiritual e culturalmente", salienta o responsável norte-americano, que é perentório. "Queremos que a Europa seja forte. Acreditamos que a Europa deve sobreviver, porque, em última análise, o nosso destino está, e sempre estará, entrelaçado com o vosso, porque sabemos que o destino da Europa nunca será irrelevante para o nosso", ressalva.

Na agenda deste sábado estão intervenções de líderes e representantes que marcam a atualidade internacional. Espera-se ainda que discursem Volodomir Zelensky, Mark Rutte, Ursula von der Leyen ou Keir Starmer, para além da Nobel da Paz Maria Corina Machado.

À margem da conferência está prevista ainda uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros dos países do G7, com a Ucrânia e a Índia.