Rússia

Navalny morreu envenenado com toxina encontrada em sapos-dardo sul-americanos

14 fev, 2026 - 15:41 • Lusa

Reino Unido, Suécia, França, Alemanha e Países Baixos emitiram um comunicado em conjunto sobre as causas da morte do líder da oposição russa.

A+ / A-

O líder da oposição russa Alexei Navalny morreu envenenado com uma toxina mortal encontrada em sapos-dardo da América do Sul, anunciaram este sábado num comunicado conjunto o Reino Unido, a Suécia, a França, a Alemanha e os Países Baixos.

Os países sublinharam que os seus governos chegaram a esta conclusão com base em amostras recolhidas de Navalny, que confirmaram conclusivamente a presença da neurotoxina epibatidina.

Londres anunciou ainda que vai denunciar o envenenamento à Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPAQ), "como uma violação flagrante da Rússia" da sua convenção e pediu a Moscovo que "cesse imediatamente esta perigosa atividade".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Só o Governo russo tinha os meios, o motivo e a oportunidade de utilizar esta toxina letal contra Alexei Navalny durante a sua prisão na Rússia", disse a ministra dos Negócios Estrangeiros britânica, Yvette Cooper, citada no comunicado.

"Hoje, juntamente com a sua viúva, o Reino Unido destaca o plano bárbaro do Kremlin para silenciar a sua voz", acrescentou.

A descoberta confirma a teoria apresentada pela viúva daquele líder da oposição, Yulia Navalnaya, que afirmou em setembro passado que o seu marido tinha sido envenenado.

A Rússia sempre afirmou que o ativista anticorrupção tinha morrido de causas naturais a 16 de fevereiro de 2024, aos 47 anos, numa prisão na Sibéria, quando cumpria uma pena de 19 anos de prisão por acusações que denunciou como tendo motivos políticos.

Após a sua morte, as autoridades recusaram-se durante vários dias a libertar o corpo, o que suscitou suspeitas entre os seus apoiantes, que acusaram o governo de o ter "assassinado" e de o tentar encobrir.

O Reino Unido, a Suécia, a França, a Alemanha e os Países Baixos afirmam que vão utilizar "todos os instrumentos políticos" ao seu dispor para continuar a exigir a responsabilização da Rússia.

A imprensa britânica indica não ser claro o modo como Navalny teria sido envenenado com a toxina, que se estima que seja 200 vezes mais potente do que a morfina.

